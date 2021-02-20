Зеленський та Ткаченко допоможуть Музею Революції гідності, який силовики обшукали на День гідності

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті героїв Небесної сотні

Конкурс на будівництво музею було проведено давно, але його будівництво загальмувалось

Президент України Володимир Зеленський і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловили намір розпочати в цьому році проєктувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції гідності.

«Сьогодні, в День пам'яті героїв Небесної сотні, особливо важливо отримати звістку про завершення тривалих переговорів про початок створення Музею Революції гідності. Україна повинна належним чином вшанувати пам'ять трагічних подій 2013-2014 років. На згадку про загиблих і на знак подяки Героям Майдану. Це пріоритетне завдання для країни...», – наводить слова Зеленського пресслужба глави держави.

Як доповів президенту міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, напередодні досягнуто принципової згоди щодо умов використання проекту переможців архітектурного конкурсу, що дає змогу оголосити про початок проектувально-будівельних робіт цього року.

За його словами, конкурс відбувся давно, але раніше ніхто не намагався прискорити вирішення цього питання.

Міністр додав, що навіть без приміщення Музей щорічно реалізовував низку проектів із вшанування учасників Революції гідності та підготував масштабну програму до Дня Героїв Небесної Сотні на 2021 рік.

«І наш обов'язок – діями продовжувати боротися за країну. Бо боротьба триває. А прагнення до свободи – те, що об'єднує українців. Тому ми ніколи не здамося», – зазначив він.

Пізніше у своєму Telegram-каналі Ткаченко додав, що оголошення про початок проектувально-будівельних робіт і будівництво Музею Революції гідності в День героїв Небесної сотні – «символічне».

«Нашій команді вдалося досягти домовленості про умови використання проекту переможців архітектурного конкурсу – німецькою компанією Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH. На згадку про Небесну сотню і заради нашого суверенного майбутнього», – резюмував міністр.

Як повідомлялося раніше, столична поліція спільно з представниками Служби безпеки України минулого листопада провела у Національному музеї Революції гідності обшуки у справі про можливе розкрадання коштів, виділених на будівництво об’єкта. Працівники музею звернули увагу, що слідчі дії проводилися напередодні Дня гідності, який Україна відзначає 21 листопада.