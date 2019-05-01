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    Американський розвідник п'ять годин літав над Донбасом

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    <p>Безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk</p> - Американський розвідник п'ять годин літав над Донбасом

    Безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk

    Безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk чотири рази підлітав до російського кордону

    Стратегічний безпілотний літальний апарат ВВС США RQ-4B Global Hawk 1 травня провів багатогодинний розвідувальний політ біля лінії розмежування на Донбасі. Про це пише Інтерфакс з посиланням на дані західних авіаційних ресурсів.

    Так, безпілотник з бортовим номером 10-2048 вилетів з сицилійської авіабази Сігонелла і протягом п'яти годин курсував уздовж лінії розмежування в контрольованому Україною повітряному просторі на висоті близько 16 тисяч метрів.

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    При цьому в ході виконання завдання безпілотник чотири рази підлітав на відстань 36-58 кілометрів до суміжних з Україною Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей Росії. У той час він перебував у районі Старобільська Луганської області.

    Аналогічні польоти вздовж лінії розмежування на Донбасі американські важкі безпілотники RQ-4B Global Hawk зробили 5, 15, 20 і 23 квітня.

     

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