Американський розвідник п'ять годин літав над Донбасом



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Безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk

Безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk чотири рази підлітав до російського кордону

Стратегічний безпілотний літальний апарат ВВС США RQ-4B Global Hawk 1 травня провів багатогодинний розвідувальний політ біля лінії розмежування на Донбасі. Про це пише Інтерфакс з посиланням на дані західних авіаційних ресурсів.

Так, безпілотник з бортовим номером 10-2048 вилетів з сицилійської авіабази Сігонелла і протягом п'яти годин курсував уздовж лінії розмежування в контрольованому Україною повітряному просторі на висоті близько 16 тисяч метрів.

При цьому в ході виконання завдання безпілотник чотири рази підлітав на відстань 36-58 кілометрів до суміжних з Україною Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей Росії. У той час він перебував у районі Старобільська Луганської області.

Аналогічні польоти вздовж лінії розмежування на Донбасі американські важкі безпілотники RQ-4B Global Hawk зробили 5, 15, 20 і 23 квітня.