Країни Європи відмовляються забирати полонених бойовиків ІДІЛ. Це не добре – Трамп

В США знаходяться 1,8 тис. полонених бойовиків «Ісламської держави»

Президент США Дональд Трамп обвинуватив країни Європи в небажанні допомогти у вирішенні питання з полоненими бойовиками угруповання ІД - вихідцями з європейських країн.

«У нас 1800 полонених бойовиків ІД, узятих у полон в ході фінальних боїв при остаточному знищенні халіфату в Сирії. Зараз приймаються рішення щодо того, що робити з цими небезпечними полоненими», - написав Д.Трамп на своїй сторінці в Twitter.

«Європейські країни нам взагалі не допомагають, хоча заради них було зроблено дуже багато. А вони відмовляються забирати назад полонених - вихідців з конкретних країн (Європи – Ред.). Не добре!» - зазначив він.

....European countries are not helping at all, even though this was very much done for their benefit. They are refusing to take back prisoners from their specific countries. Not good!