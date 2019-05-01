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    У світі

    Країни Європи відмовляються забирати полонених бойовиків ІДІЛ. Це не добре – Трамп

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    Країни Європи відмовляються забирати полонених бойовиків ІДІЛ. Це не добре – Трамп

    В США знаходяться 1,8 тис. полонених бойовиків «Ісламської держави»

    Президент США Дональд Трамп обвинуватив країни Європи в небажанні допомогти у вирішенні питання з полоненими бойовиками угруповання ІД - вихідцями з європейських країн.

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    «У нас 1800 полонених бойовиків ІД, узятих у полон в ході фінальних боїв при остаточному знищенні халіфату в Сирії. Зараз приймаються рішення щодо того, що робити з цими небезпечними полоненими», - написав Д.Трамп на своїй сторінці в Twitter.

    «Європейські країни нам взагалі не допомагають, хоча заради них було зроблено дуже багато. А вони відмовляються забирати назад полонених - вихідців з конкретних країн (Європи – Ред.). Не добре!» - зазначив він.

    Раніше Трамп вже закликав країни Європи повернути на батьківщину і судити захоплених в Сирії бойовиків ІД. Однак при цьому раніше Трамп згадав менше число таких бойовиків - 800.

    У кінці грудня минулого року Трамп оголосив, що вирішив вивести американський контингент з Сирії, так як вважає, що завдання військових - знищення ІД - виконане.

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