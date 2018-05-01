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    Анархісти у Парижі влаштували побоїще із поліцією

    Спецпризначенці змушені були застосувати водомети та перцевий газ проти сотень мітингувальників
    У Парижі стались сутички між правоохоронцями і учасниками акції, яку влаштували анархістські організації. Про це повідомляє Reuters. Спецпризначенці змушені були застосувати водомети та перцевий газ проти сотень мітингувальників після того, як вони влаштували заворушення. Про постраждалих наразі не повідомляється.
    • Вчора, 19:14
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    Спецпризначенці змушені були застосувати водомети та перцевий газ проти сотень мітингувальників

    У Парижі стались сутички між правоохоронцями і учасниками акції, яку влаштували анархістські організації.

    Про це повідомляє Reuters.

    Спецпризначенці змушені були застосувати водомети та перцевий газ проти сотень мітингувальників після того, як вони влаштували заворушення.

    Про постраждалих наразі не повідомляється.

    Сутички відбулись поблизу станції метро Аустерліц у східному Парижі: учасники акції розбили вікна декількох магазинів, у тому числі компаній Renault і ресторану McDonalds, а також кидали вибухові пристрої на вулиці. 

    За даними правоохоронців, на вулиці Парижа вийшли близько 1,2 тисяч осіб. Вони були одягнені у чорне, з капюшонами та масками.

    Раніше поліція попередила про можливі сутички з «лівими анархістськими групами», відомими як «Чорні Блоки», після того, як у соціальних мережах попередили про акцію під назвою «День революціонера».

    Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб розкритикував дії протестувальників.

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