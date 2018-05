Анархісти у Парижі влаштували побоїще із поліцією

Спецпризначенці змушені були застосувати водомети та перцевий газ проти сотень мітингувальників

У Парижі стались сутички між правоохоронцями і учасниками акції, яку влаштували анархістські організації.

Про це повідомляє Reuters.

Спецпризначенці змушені були застосувати водомети та перцевий газ проти сотень мітингувальників після того, як вони влаштували заворушення.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Сутички відбулись поблизу станції метро Аустерліц у східному Парижі: учасники акції розбили вікна декількох магазинів, у тому числі компаній Renault і ресторану McDonalds, а також кидали вибухові пристрої на вулиці.

За даними правоохоронців, на вулиці Парижа вийшли близько 1,2 тисяч осіб. Вони були одягнені у чорне, з капюшонами та масками.

Scenes in Paris as police and May Day protesters clash near Gare d'Austerlitz pic.twitter.com/BXj6dWiyCi