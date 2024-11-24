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Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
Подібні зустрічі відбуватимуться і надалі, запевнив головком
фото: Олександр Сирський/Facebook

Чимало користувачів дорікнули головкому, що на зустрічі немає Юрія Бутусова, Яніни Соколової, Сергія Стерненка

 

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з військовими та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Привернення ними уваги до актуальних проблем у Силах оборони допомагає швидко реагувати та шукати відповідні шляхи вирішення. Ми відверто обговорили ситуацію на фронті. Детально зупинилися на питаннях необхідності реформування Збройних Сил, створення нових бригад, заміни комбригів та багатьох інших питаннях, які хвилюють суспільство», – написав Сирський.  

Подібні зустрічі відбуватимуться і надалі, запевнив головком.

Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі фото 1

«Дякую за послідовну підтримку Збройних Сил України та за донесення правди про героїчну боротьбу українців проти окупантів. Ми сильні, коли єдині», – сказано у дописі головнокомандувача ЗСУ.

Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі фото 2

Попри заклик до єдності, у коментарях до допису розгорілася палка дискусія. Мовляв, не тих запросили. Так, чимало користувачів дорікнули Сирському, що на зустрічі немає Юрія Бутусова, Яніни Соколової, Сергія Стерненка.

Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі фото 3

«А чому без Бутусова? Бачу тут лише слухняних», – написала народна депутатка Мар’яна Безугла.

«Це весь перелік зручних блогерів, чи ще є?», – пише Пан Чук.

Крім того, Сирському дорікнули, що він не назвав імена запрошених блогерів, адже не всі вони відомі широкому загалу.

«Шановний Олександре Станіславовичу, у мене є питання. Якщо Ви вели перемовинами з блогерами, яким Ви довіряєте, то чому не вказали їх імена? Я наприклад не всіх знаю. А так як вони були у Вас мене зацікавило, хто ті люди, яких я не знаю і подивилась би, що вони говорять і аналізують на своїх каналах. Дякую за увагу!», – ідеться в одному з коментарів.

Раніше начальник Генштабу розказав, чим він займається з Сирським опівночі. 

Крім того, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич розповів, що ситуація на фронті зараз дійсно складна, але не критична. Доволі важкі бої, порівняно з іншими напрямками, точаться на Курщині. 

За словами вищого офіцера, на сьогодні на Курщині воює близько 50 тис. елітних ворожих військ – це морська піхота і повітряно-десантні війська, туди ж пригнали майже 11 тис. північнокорейських військових.

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Теги: військові Мар’яна Безугла блогер Олександр Сирський

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