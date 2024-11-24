Вночі над Києвом ППО знищила понад десяток безпілотників – КМВА

Вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували столицю України безпілотними літальними апаратами

Інформація щодо постраждалих не надходила

Вночі сили ППО збили понад 10 ворожих безпілотників, які загрожували столиці, обійшлося без постраждалих. Про це повідомила КМВА.

У КМВА зазначають, що вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували столицю України безпілотними літальними апаратами.

В напрямку Києва БпЛА заходили різними курсами. Повітряна тривога в місті тривала понад 3 години.

Сили Оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці.

За попередніми даними КМВА, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України 24 листопада о 06:28 повідомлено про відбій повітряної тривоги, яку оголошували через загрозу застосування ворожих БпЛА.

Окрім того, під час повітряної тривоги зранку, 24 листопада, у Києві було чути звуки вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

Також РФ вивела сьогодні вранці в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування. Три з них є носіями крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Раніше повідомлялося, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.