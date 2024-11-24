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Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся російський літак

Ірина Бура
glavcom.ua
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Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся російський літак
скріншот з відео

За словами пасажирів, під час посадки було відчутно сильний удар

При посадці в аеропорту Анталії загорівся двигун літака російської авіакомпанії «Азимут». Про це 24 листопада повідомив AirportHaber.

«В аеропорту Анталії після приземлення пассажирського літака типу Sukhoi Superjet 100, який належить російській авікомпанії «Азимут», виникло займання двигуна», – йдеться у інформації.

Пожежу помітили після того, як літак зупинився на смузі.

Пілот і екіпаж відреагували на ситуацію: пасажирів евакуювали за допомогою надувних трапів, а турецькі пожежники швидко загасили вогонь, що охопив один із двигунів літака.

За словами пасажирів, під час посадки було відчутно сильний удар, що могло бути наслідком контакту лівого крила з злітно-посадковою смугою.

Як повідомляється, це могло спричинити витік палива, що, ймовірно, стало причиною загоряння.

На борту перебувало близько 80 пасажирів, і всі вони були успішно евакуйовані, залишаючи літак із багажем у руках. 

 За попередньою інформацією, постраждалих немає, причина займання встановлюється.

Нагадаємо, в міжнародному аеропорту Ханеда в Токіо судно перевізника Japan Airlines зіткнулось з літаком берегової охорони. Борт приземлився в аеропорту Токіо, евакуювали 379 людей. 

А у Канаді під час злету загорівся Boeing-777 із майже 400 пасажирами на борту. Інцидент стався з літаком авіакомпанії Air Canada в аеропорту Торонто.

Теги: Торонто Анталія літак Місяць

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