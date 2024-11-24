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Скільки українців повернулися в окупований Маріуполь: нардеп озвучив жахливі цифри

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Скільки українців повернулися в окупований Маріуполь: нардеп озвучив жахливі цифри
Росія споруджує нові будинки на місці розбомблених під час штурму Маріуполя
фото з відкритих джерел

Головна причина повернення в тому, що вимушені переселенці не змогли почати нове життя на новому місці

 

На тимчасово окуповані території вже повернулись близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, оскільки не отримали допомоги від держави та не змогли почати нове життя на підконтрольній території. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини Максим Ткаченко.

«За наявними даними, 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку принесла на нашу землю Росія. Водночас кожен третій із них повернувся додому, в Маріуполь, в окупацію. За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб. На мою думку, це жахливі цифри», – зазначив він.

Нардеп пояснив, головна причина повернення в тому, що вимушені переселенці не змогли почати нове життя на новому місці. Вони не отримали від держави ні житла, ні соціальної підтримки. Також велика кількість ВПО не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а всі пропозиції, які надаються переселенцям, дуже низькооплачувані.

«Можна навіть говорити про певну дискримінацію переселенців на ринку праці. Заробітна плата часто не перевищує 8-12 тисяч грн, в той час, коли вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах України стартує від 10 тисяч», – зазначив він.

Разом із тим, влаштовуючись на роботу, переселенці втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла, а це близько 2000 грн в місяць на особу та 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю. Водночас на безоплатній основі дуже мало місць з людськими умовами проживання, додав депутат.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров займається розкраданням окупованого Маріуполя. У пріоритеті перебуває обладнання, яке продають за великі гроші, хоча воно не буде функціонувати повноцінно – його розбирають на складові частини. Крім того, кадирівці масово вивозять металобрухт у промислових масштабах. 

До слова, у Маріуполі окупанти продають квартири за майже 10 млн рублів (приблизно $104,2 тис). У Маріупольській міськраді кажуть, що окупанти звели два іпотечних будинки по бульвару Хмельницького, у Приморському районі Маріуполя. Тепер квартири виставили на продаж. Ціна обурила місцевих жителів.

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Теги: Маріуполь місто окуповані території Рамзан Кадиров гроші депутат переселенці окупанти росія Місяць

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