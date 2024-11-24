У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Громадянам рекомендується пройти в укриття

У Києві та низці областей 0 22:20 оголосили повітряну тривогу через зліт ворожих БпЛА. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Повітряні сили України повідомили про ворожий безпілотник, що рухається на Київ.

«БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, уночі сили ППО збили понад 10 ворожих безпілотників, які загрожували столиці, обійшлося без постраждалих.

У Києві та низці областей України 24 листопада о 06:28 повідомлено про відбій повітряної тривоги, яку оголошували через загрозу застосування ворожих БпЛА.

Окрім того, під час повітряної тривоги зранку, 24 листопада, у Києві було чути звуки вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

Також РФ вивела сьогодні вранці в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування. Три з них є носіями крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Раніше повідомлялося, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.