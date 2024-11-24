Путін вигадав новий спосіб заохочення росіян до участі у війні

Списати можна буде лише прострочені кредити, взяті до 1 грудня 2023 року.

Закон поширюється на мобілізованих, призовників і військовослужбовців

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволить списувати учасникам війни в Україні прострочені кредити сумою до 10 млн рублів. Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

У документі йдеться, що списати можна буде лише прострочені кредити, взяті до 1 грудня 2023 року. Сума кредитних зобов'язань при цьому має не перевищувати 10 млн рублів.

Він пошириться на мобілізованих, призовників і військовослужбовців, які уклали контракт після 1 грудня 2024 року терміном понад рік, а також на їх дружин.

Крім того, закон уточнює термін пільгового періоду. Раніше він встановлювався як термін мобілізації або термін контракту, збільшений на 30 днів. Цей період розширили до 180 днів. Звернутися з проханням про надання кредитних канікул військовослужбовці можуть до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що міністерство внутрішніх справ Росії з 23 листопада починає позбавляти статусу громадянина РФ осіб, які отримали російське громадянство, але не пройшли процедури військової присяги.