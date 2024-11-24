Букінгемський палац закриють на реконструкцію на три роки – The Times
Вартість робіт складе близько $369 млн
Через заплановану реконструкцію, прийоми гостей у Букінгемському палаці, який є лондонською резиденцією британських монархів, будуть призупинені з грудня по 2027 рік. Про це пише The Times.
За даними видання, вартість робіт складе близько $369 млн. Державні заходи в цей час будуть проводитися в Віндзорському замку, як і прийом усіх гостей.
Король вирішив особисто профінансувати ремонт своїх приватних кімнат у північному крилі, які, як очікується, не будуть готові до використання до кінця 2027 року.
Що стосується решти ремонту у палаці, то він фінансується платниками податків.
Королівські джерела кажуть, що Чарльз продовжуватиме використовувати палац як штаб-квартиру монархії в майбутньому. У 2017 році The Sunday Times повідомила, що Чарльз планує відмовитися від Букінгемського палацу як королівського будинку, коли стане королем.
До слова, 6 травня у Лондоні відбулася коронація Чарльза III. Але не всі у Великій Британії однаково раді монархії. Нещодавно у Британії провели опитування і виявилося, що молоде покоління не хоче збереження монархії. Старші люди – навпаки.
Нагадаємо, 88 липня, під час робочого візиту до Великої Британії Володимир Зеленський зустрівся з британським монархом Чарльзом III. За даними Офісу президента, Зеленський висловив подяку британцям та уряду Його Величності й наголосив, що Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України.
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