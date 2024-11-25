25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не можна сваритись, лаятись та ображати когось

У п'ятницю, 25 листопада, відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Віряни вшановують пам’ять святого священномученика Климента.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок в 2000 році й запропонувала урядам, міжнародним організаціям і неурядовим організаціям проводити в цей день заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до цієї проблеми. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН - A/RES/54/134.

Цього дня в 1961 році в Домініканській Республіці за наказом домініканського правителя Рафаеля Трухильо були по-звірячому вбиті три сестри Мірабал, які були політичними активістками.

Цей день є початком кампанії «16 днів активізму проти гендерного насильства», яка триває до 10 грудня – Міжнародного дня прав людини.

Основна мета кампанії:

Підвищення обізнаності про проблему насильства.

Заклик до урядів, організацій та громадян вживати активних заходів для її ліквідації.

Підтримка постраждалих жінок та дівчат, надання їм допомоги і захисту.

У всьому світі проводяться акції, конференції, освітні програми, а будівлі та пам’ятники часто підсвічуються помаранчевим – символічним кольором кампанії, що означає надію та майбутнє без насильства.

Яке церковне свято

25 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Климента. Він був єпископом Анкіри (сучасна Анкара) в першій половині IV століття. Климент був відомий своєю непохитною вірою і відданістю Христу, що призвело до його мученицької смерті. Климента звинуватили у зраді імператору Юліану Оптимісу за те, що він відмовився віддати свої священні книги. Його було замучено і вбито 298 року. Його мученицька смерть стала символом віри і відданості Христу.

Народні прикмети:

Дощ іде 25 листопада – до 4 грудня будуть відлиги.

Ще не похолодало – весна буде ранньою.

Мряка вранці спостерігається – ввечері будуть заморозки.

Хмари пливуть проти вітру – чекай снігопаду найближчим часом.

Яка погода на Івана – таким і початок грудня буде.

Сніг випав 25 листопада – пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.

Якщо в цей день зробити добру справу, то це обов’язково зарахується померлим родичам і полегшить їм долю на тому світі.

Якщо до цього дня дівчина не обзаведеться хлопцем, то до Масляної буде одна.

Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими і прослужать довго

Що не рекомендується робити:

Не можна сваритись, лаятись та ображати когось.

Не можна виходити з дому без потреби.

Не можна дивитись у люстерко до світанку.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам.

Не можна давати у борг.

Іменини

25 листопада, іменини відзначають Іван, Лев, Сава, Омелян, Микола, Леонтій та Ніл.