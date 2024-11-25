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25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Ірина Бура
glavcom.ua
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25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Що святкують 25 листопада
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна сваритись, лаятись та ображати когось

У п'ятницю, 25 листопада, відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Віряни вшановують пам’ять святого священномученика Климента.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок в 2000 році й запропонувала урядам, міжнародним організаціям і неурядовим організаціям проводити в цей день заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до цієї проблеми. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН - A/RES/54/134.

Цього дня в 1961 році в Домініканській Республіці за наказом домініканського правителя Рафаеля Трухильо були по-звірячому вбиті три сестри Мірабал, які були політичними активістками.

Цей день є початком кампанії  «16 днів активізму проти гендерного насильства», яка триває до 10 грудня – Міжнародного дня прав людини.

Основна мета кампанії:

  • Підвищення обізнаності про проблему насильства.
  • Заклик до урядів, організацій та громадян вживати активних заходів для її ліквідації.
  • Підтримка постраждалих жінок та дівчат, надання їм допомоги і захисту.

У всьому світі проводяться акції, конференції, освітні програми, а будівлі та пам’ятники часто підсвічуються помаранчевим – символічним кольором кампанії, що означає надію та майбутнє без насильства. 

Яке церковне свято

25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

25 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Климента. Він був єпископом Анкіри (сучасна Анкара) в першій половині IV століття. Климент був відомий своєю непохитною вірою і відданістю Христу, що призвело до його мученицької смерті. Климента звинуватили у зраді імператору Юліану Оптимісу за те, що він відмовився віддати свої священні книги. Його було замучено і вбито 298 року. Його мученицька смерть стала символом віри і відданості Христу.

Народні прикмети: 

  • Дощ іде 25 листопада – до 4 грудня будуть відлиги.
  • Ще не похолодало – весна буде ранньою.
  • Мряка вранці спостерігається – ввечері будуть заморозки.
  • Хмари пливуть проти вітру – чекай снігопаду найближчим часом.
  • Яка погода на Івана – таким і початок грудня буде.
  • Сніг випав 25 листопада – пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.
  • Якщо в цей день зробити добру справу, то це обов’язково зарахується померлим родичам і полегшить їм долю на тому світі.
  • Якщо до цього дня дівчина не обзаведеться хлопцем, то до Масляної буде одна.
  • Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими і прослужать довго

Що не рекомендується робити:

  • Не можна сваритись, лаятись та ображати когось.
  • Не можна виходити з дому без потреби.
  • Не можна дивитись у люстерко до світанку.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам.
  • Не можна давати у борг.

Іменини

25 листопада, іменини відзначають Іван, Лев, Сава, Омелян, Микола, Леонтій та Ніл.

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Теги: церква книги смерть Анкара Україна домашнє насильство весна свято погода

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