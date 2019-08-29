Андрій Богдан вже сто днів, як очолює Офіс президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Замість участі у на святкових заходах з нагоди Дня Незалежності Богдан поїхав на весілля у Сен-Тропе

У серпні в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Богдан написав заяву про звільнення за власним бажанням

Рівно сто днів тому, 21 травня, глава держави Володимир Зеленський призначив головою Офісу президента Андрія Богдана.

Як відомо, нещодавно Богдан потрапив у скандал - його не було на святкових заходах з нагоди Дня Незалежності, бо 23 серпня він відвідав весілля юриста Андрія Довбенка на Лазурному березі Франції.

Також на святкуванні був помічений київський забудовник Андрій Вавриш, який раніше презентував проект перенесення Офісу президента «Український дім».

Богдан пізніше, коментуючи свою поїздку на весілля, зазначив, що «у вільний від роботи час, куди хочу туди йду».

Також голова Офісу президента заявив про пропозицію йому якимись особами хабара в 20 мільйонів доларів, нібито від імені і в інтересах мера Києва Кличка.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

У серпні в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Богдан написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Після появи в інтернеті «заяви» про відставку глави Офісу президента Богдана президент Зеленський публічно заявив, що у нього є подібні заяви не тільки Богдана, а й усіх «членів команди», які спільно входили в президентський офіс.

Як відомо, Андрій Богдан народився у Львові в 1976 році. Має вищу юридичну освіту, адвокат. У 2014 році став позаштатним радником Ігоря Коломойського.

У 2014 році балотувався у Верховну Раду за списками партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».