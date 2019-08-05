В НАБУ підтвердили, що розслідують справу про 20-мільйонний хабар Богдану



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Раніше Андрій Богдан заявив ЗМІ, що йому пропонували хабар в 20 мільйонів доларів – «в інтересах київського міського голови»

Детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо можливого вчинення кримінального корупційного правопорушення

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

Про це 5 серпня повідомляє пресслужба НАБУ у Facebook.

«Детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо можливого вчинення кримінального корупційного правопорушення, підслідного НАБУ. Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»)», - говориться у повідомленні.

З метою встановлення об’єктивних фактів та збору доказів здійснюється досудове розслідування, додали в НАБУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої пропозиції $20 млн як хабара голові Офісу президента Андрію Богдану.

Як повідомлялось, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливої пропозиції $20 млн як хабара голові Офісу президента Андрію Богдану.

«30 липня на пресконференції керівник Офісу президента України Андрій Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому в розмові пропонували хабар в 20 мільйонів доларів. І, нібито, вказана розмова була здійснена в інтересах київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні «переговори»!» - сказав Кличко.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.