Кличко назвав заяви керівника офісу Зеленського «байками зі склепу»



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Віталій Кличко звинуватив Андрія Богдана в маніпуляції законами і Конституцією

Мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію, оприлюднену на прес-конференції керівником Офісу президента Андрієм Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

«Коли такі речі говорить керівник Офісу президента - це виглядає, як мінімум, дивно і некомпетентно. Ця прес-конференція нагадувала «байки зі склепу» - добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше», - зазначив Кличко.

«Усі свої, як ви думаєте, «страшилки», пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними «інформаційними виступами»! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте», - підкреслив мер.

Він іще раз наголосив, що кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.