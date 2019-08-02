Президент підтвердив, що керівник його Офісу Богдан написав заяву на звільнення
Володимир Зеленський уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана
Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від керівника Офісу президента України Андрія Богдана. Це відбулося під час розмови з представниками ЗМІ в Івано-Франківську в рамках робочої поїздки глави держави. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.
«Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи Президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку», – заявив Володимир Зеленський.
Глава держави уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана.
Також президент зазначив, що за потреби може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди.
За повідомленнями ЗМІ 1 серпня, Богдан написав заяву про звільнення, проте офіційно це ніхто не підтвердив.
Як відомо, 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів. Підписанти стверджують, що Богдан «не має права займати посаду глави Адміністрації президента на підставі закону «Про очищення влади».
Попередню аналогічну петицію у травні президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.
До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.
Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.
До слова, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення мера столиці Віталія Кличка.
А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.
30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.
Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.