Президент підтвердив, що керівник його Офісу Богдан написав заяву на звільнення



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Володимир Зеленський та Андрій Богдан

Володимир Зеленський уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана

Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від керівника Офісу президента України Андрія Богдана. Це відбулося під час розмови з представниками ЗМІ в Івано-Франківську в рамках робочої поїздки глави держави. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

«Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи Президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана.

Також президент зазначив, що за потреби може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди.

За повідомленнями ЗМІ 1 серпня, Богдан написав заяву про звільнення, проте офіційно це ніхто не підтвердив.