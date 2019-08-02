«Ми всі написали заяви про звільнення». Богдан прокоментував чутки про відставку



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Голова Офісу президента Андрій Богдан Фото Станіслава Груздєва, Главком

Богдан запевняє, що за крісло не тримається

У п'ятницю, 2 липня, голова Офісу президента Андрій Богдан вперше прокоментував чутки про свою відставку, про яку говорять вже другий день.

Богдан виклав в Facebook посилання на новину, в якій говориться, що президент України Володимир Зеленський повідомив про правдивість заяви щодо відставки. І супроводив її текстом: «Ми всі написали заяви про звільнення».

Раніше Главком повідомляв, що Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від керівника Офісу президента України Андрія Богдана.

За повідомленнями ЗМІ 1 серпня, Богдан написав заяву про звільнення, проте офіційно це ніхто не підтвердив.