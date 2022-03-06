Грузин Шенгелія пішов із ЦСКА на знак протесту через російську агресію

Спортсмен вважає неможливим продовжувати грати за клуб російської армії

Грузинський професійний баскетболіст Торніке Шенгелія вирішив піти з московського баскетбольного клубу ЦСКА, з яким підписав контракт у 2020 році, – повідомляє Sport.ua.

«Я прийняв таке рішення на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну, я не вважаю можливим продовжувати грати за клуб російської армії», – заявив який, як і раніше, виступатиме за збірну Грузії, а з новим клубом поки що не визначився.

Нагадаємо, що капітан збірної України з гандболу Вікторія Борщенко розірвала контракт с російським гандбольним клубом «Ростов-Дон», де вона грала з 2013 року. Зазначається, що гандболістка залишила розташування команди за своїм рішенням.

Олексій Новиков, який у 2020 року став найсильнішою людиною планети, зараз захищає кольори України на змаганнях світового рівня Arnold Classic у Польщі, і весь гонорар передасть на потреби української армії – на закупівлю бронежилетів.