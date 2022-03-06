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    Українська гандболістка пішла з російського клубу

    У Росію тепер &ndash; ні на крок! - Українська гандболістка пішла з російського клубу

    У Росію тепер – ні на крок!

    Фото: sport.ua

    Вікторія Борщенко розірвала контракт із командою «Ростов-Дон»

    Російський гандбольний клуб «Ростов-Дон» та ліва крайня українка Вікторія Борщенко розірвали контракт. Зазначається, що гандболістка залишила розташування команди за своїм рішенням, – повідомляє Sport.ua.

    Спортсменка поповнила склад «Ростов-Дону» у 2013 році. За час, проведений у ростовському клубі, ліва крайня ставала п'ятикратною чемпіонкою Росії, семиразовим володарем російського Суперкубку, володарем Кубку ЄГФ та срібним призером Ліги чемпіонів.

    Вікторія Борщенко народилася 5 січня 1986 року в Херсоні, почала займатися гандболом у дев'ять років. З 2002 року розпочала професійну кар'єру у складі команди «Дніпрянка». З 2013 року – капітан збірної України з гандболу.

    Нагадаємо, що Олексій Новиков, який у 2020 року став найсильнішою людиною планети, зараз захищає кольори України на на змаганнях світового рівня Arnold Classic у Польщ, і весь гонорар передасть на потреби української армії – на закупівлю бронежилетів.

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    Теги: Ілля Марченко час Олексій Новіков
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    Українська гандболістка пішла з російського клубу