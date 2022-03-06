Українська гандболістка пішла з російського клубу

У Росію тепер – ні на крок!

Вікторія Борщенко розірвала контракт із командою «Ростов-Дон»

Російський гандбольний клуб «Ростов-Дон» та ліва крайня українка Вікторія Борщенко розірвали контракт. Зазначається, що гандболістка залишила розташування команди за своїм рішенням, – повідомляє Sport.ua.

Спортсменка поповнила склад «Ростов-Дону» у 2013 році. За час, проведений у ростовському клубі, ліва крайня ставала п'ятикратною чемпіонкою Росії, семиразовим володарем російського Суперкубку, володарем Кубку ЄГФ та срібним призером Ліги чемпіонів.

Вікторія Борщенко народилася 5 січня 1986 року в Херсоні, почала займатися гандболом у дев'ять років. З 2002 року розпочала професійну кар'єру у складі команди «Дніпрянка». З 2013 року – капітан збірної України з гандболу.

Нагадаємо, що Олексій Новиков, який у 2020 року став найсильнішою людиною планети, зараз захищає кольори України на на змаганнях світового рівня Arnold Classic у Польщ, і весь гонорар передасть на потреби української армії – на закупівлю бронежилетів.