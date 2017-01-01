Луценко запевняє, що випадково зустрівся з Коломойським на вулицях Амстердама

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що під час «випадкової зустрічі» з бізнесменом Ігорем Коломойським в Амстердамі в кінці листопада висловив йому свою думку про неприйнятність фінансування політичних акцій в центрі Києва, які дестабілізують обстановку. «Після в'язниці у мене тепер щороку невелика



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Генпрокурор Юрій Луценко

Луценко запевняє, що випадково зустрівся з Коломойським на вулицях Амстердама

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що під час «випадкової зустрічі» з бізнесменом Ігорем Коломойським в Амстердамі в кінці листопада висловив йому свою думку про неприйнятність фінансування політичних акцій в центрі Києва, які дестабілізують обстановку.

«Після в'язниці у мене тепер щороку невелика хірургічна операція. Так, я для цього виїхав буквально на два дні в Амстердам. І в центрі на квітковому ринку я дійсно зустрів студента з України, було зроблено селфі. До мене підійшов Коломойський, і так, ми спілкувалися. Чи була розмова про його бізнес? Ніколи таких розмов не було, а я спілкувався з ним у своєму житті близько півтора десятків разів», - сказав він в інтерв'ю українським телеканалам.

«Про що ми говорили? Звичайно, анекдот про Путіна. Друге - ми поговорили про політичну ситуацію в столиці. Чесно скажу, що я натякнув про неприйнятність фінансової підтримки того радикального шоу, яке влаштував Саакашвілі в центрі Києва. Чи прийняв це до уваги Коломойський, чи ні - це його справа, я не диктую бізнесу, кого підтримувати», - підкреслив генпрокурор.

Луценко зазначив, що свого часу лобіював призначення Коломойського главою Одеської обласної державної адміністрації. «Тому що тоді це давало дуже багато відповідей: про відсутність антисемітизму, чим лякали наших західних партнерів, про необхідність консолідації всього бізнесу прифронтових областей на відсіч російським і проросійським силам. Зрештою, це показувало необхідність співпраці бізнесу і нової влади», - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що українець став свідком зустрічі Коломойського і Луценка в Амстердамі. За словами хлопця, він зустрів бізнесмена і генпрокурора у кафе.

Луценко розповів, що випадково зустрівся з олігархом Ігорем Коломойським в Амстердамі наприкінці листопада.

Нардеп від БПП Сергій Лещенко заявив, що зустріч Луценка і Коломойського в Амстердамі була потрібна для того, щоб допомогти олігархові в лондонському суді.

Джерело: Інтерфакс-Україна