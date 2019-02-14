Анонім із Британії «замінував» Запорізьку АЕС



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Встановлено, що анонім зробив дзвінок через інтернет, номер абонента висвітився з Великої Британії

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)

Правоохоронці 13 лютого перевіряли інформацію про замінування Запорізької АЕС.

Про це Укрінформу повідомили власні джерела у правоохоронних органах.

«О 16:31 черговому по станції зателефонував невідомий і повідомив: «Вибухівку закладено - чекайте». На місце виїхали екстрені служби - СБУ, ГУНП, ДСНС й інші», - повідомило джерело.

За його словами, в ході оперативних дій встановлено, що дзвінок зроблено через інтернет, номер абонента висвітився з Великої Британії.

Територію стратегічного об'єкта було обстежено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Раніше повідомлялося, що протягом 2018 року в Україні до поліції надійшло 2420 неправдивих повідомлень про замінування.