Минулого року поліція зафіксувала майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування



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Найбільша кількість фальшивих повідомлень була у Харківській області – 1708

Протягом 2018 року в Україні до поліції надійшло 2420 неправдивих повідомлень про замінування.

Про це повідомили у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції України, пише УНН.

«Повідомляємо, що протягом 2018 року до підрозділів Національної поліції України надійшло 2420 повідомлень про замінування», - відповіли у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції України на запитання щодо кількості неправдивих повідомлень про замінування.



Найбільша кількість фальшивих повідомлень була у Харківській області – 1708, Львівській -139, Одеській – 85 та у м. Київ – 190.

До слова, минулого тижня у Києві вдруге за місяць «мінували» психлікарню.