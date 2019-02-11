Минулого року поліція зафіксувала майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування
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Найбільша кількість фальшивих повідомлень була у Харківській області – 1708
Протягом 2018 року в Україні до поліції надійшло 2420 неправдивих повідомлень про замінування.
Про це повідомили у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції України, пише УНН.
«Повідомляємо, що протягом 2018 року до підрозділів Національної поліції України надійшло 2420 повідомлень про замінування», - відповіли у департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції України на запитання щодо кількості неправдивих повідомлень про замінування.
Найбільша кількість фальшивих повідомлень була у Харківській області – 1708, Львівській -139, Одеській – 85 та у м. Київ – 190.
До слова, минулого тижня у Києві вдруге за місяць «мінували» психлікарню.