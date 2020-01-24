Антикорупційна прокуратура закрила справу проти Охендовського



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САП більше не розслідуватиме справу Михайла Охендовського Фото: Цензор

У Холодницького закрили справу через брак доказів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальну справу стосовно колишнього голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Про це повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк, пише Укрінформ.

«Процесуальний керівник закрив кримінальну справу відносно Михайла Охендовського», - сказала вона.

Постолюк уточнила, що справа закрита на підставі п.3 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати).

Як повідомлялося, в грудні 2016 року САП оголосила підозру Охендовському в отриманні хабарів на 1,2 млн гривень, що зафіксовано в «чорній бухгалтерії» Партії регіонів.

Зазначалося, що справжність підписів ексглави ЦВК в «амбарний книзі» Партії регіонів підтвердили дві експертизи.

Суд обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У червні 2017 року САП повідомила про тимчасове призупинення розслідування у справі Охендовського. У САП обіцяли поновити розслідування після виконання запитів відомства про міжнародно-правову допомогу.

3 квітня 2018 року Солом'янський райсуд Києва скасував постанову керівника САП Назара Холодницького про призупинення розслідування у справі проти Охендовського. 24 квітня за рішенням Солом’янського райсуду САП відновила слідство у справі Охендовського.

Однак 25 квітня САП знову зупинила слідство у справі Охендовського.

28 травня глава САП Назар Холодницький наголосив, що перспективи судового розгляду справи щодо голови ЦВК Охендовського будуть відомі після отримання відповіді на всі міжнародно-правові доручення.