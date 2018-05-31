Антикорупційне розслідування: кожна депутатська родина в середньому володіє шістьма компаніями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку експертів, депутати інвестують у вибори, щоб після обрання не лише «відбити» витрачені гроші, а й заробити в рази більше

Згідно з дослідженням «Антикорупційного штабу», зі 423 народними депутатами та їхніми родинами пов'язано 2423 юридичні особи. Тобто, в середньому одна депутатська родина володіє чи співволодіє шістьма компаніями.

Про це йдеться у дослідженні ГО «Антикорупційний штаб».

На думку експертів, депутати інвестують у вибори, щоб після обрання не лише «відбити» витрачені гроші, а й заробити в рази більше.

Один з найпоширеніших способів відпрацювати інвестовані у виборчу кампанію кошти — перемоги на публічних закупівлях.

«Так, за останній рік депутатські родини виграли 12,5 тисяч тендерів на загальну суму понад 4 мільярди гривень.», — йдеться у дослідженні.

Там також повідомляють, що три четверті публічних закупівель виграють компанії, що належать екс-регіоналам.

«Серед топ-10 нардепів, які заробляють на закупівлях найбільше: Степан Івахів — 1,6 млрд, Олексій Білий, В’ячеслав Бугуслаєв та Юлія Льовочкіна близько 450 млн кожен, також по 200 млн заробили Олександр Герега, Максим Єфімов та Сергій Льовочкін», — додають у «Антикорупційному штабі».

Там також сподіваються, що результати їхніх досліджень стануть у нагоді працівникам Генпрокуратури та НАБУ.

«Антикорупційний штаб» — це громадська неприбуткова організація, створена у 2014 році. Метою її діяльності є виявлення корупційних схем, розкрадань бюджетних коштів та ресурсів громад, а також сприяння у притягненні до відповідальності корумпованих високопосадовців.