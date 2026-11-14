Пакистан оголосив стрімке зростання населення надзвичайною ситуацією

Країна входить до п'ятірки найбільш населених у світі

За прогнозами ООН, до середини століття кількість мешканців країни може перевищити 370 млн

Пакистан визнав швидке збільшення чисельності населення надзвичайною ситуацією національного масштабу. Уряд країни готує нові демографічні заходи, оскільки зростання кількості мешканців посилює навантаження на економіку, освіту, медицину та природні ресурси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пакистанське видання Dawn.

Рішення ухвалив виконавчий комітет Національної ради з народонаселення Пакистану під час першого засідання в Ісламабаді. Зустріч була присвячена узгодженню державної політики у сфері народонаселення та економічного розвитку.

Участь у ній взяли представники центрального уряду, провінційних адміністрацій і регіональної влади. Основною темою стало узгодження демографічних процесів із можливостями держави забезпечувати потреби громадян.

Населення Пакистану зростає швидше

Міністр планування та розвитку країни звернув увагу на зміну демографічної динаміки. За його словами, після періоду поступового зниження середньорічний приріст населення знову збільшився. За результатами перепису 2023 року він становив 2,55% проти 2,4% за попередній міжпереписний період.

Посадовець наголосив, що країні необхідно співвідносити збільшення кількості мешканців із наявними економічними та природними ресурсами. Він навів приклад: якщо економіка зростає на 5% на рік, а населення – на 2,5%, реальне збільшення економічного показника в розрахунку на одну людину становить лише 2,5%.

Швидкий приріст населення створює додаткові потреби у:

будівництві шкіл та забезпеченні доступу до освіти;

медичній допомозі й охороні здоров'я;

створенні нових робочих місць;

водопостачанні та інших базових послугах.

Пакистан входить до п'ятірки найбільш населених країн світу

За оцінками Організації Об'єднаних Націй, у 2025 році в Пакистані проживало приблизно 255,2 млн осіб. Країна посідає п'яте місце у світі за чисельністю населення після Індії, Китаю, США та Індонезії.

За даними перепису 2023 року, за шість років кількість мешканців збільшилася на 33,8 млн – на 16,28%. Для порівняння, під час першого перепису 1951 року в країні нарахували лише 33,7 млн осіб. За сім десятиліть населення зросло більш ніж у сім разів.

Ще одна особливість Пакистану – дуже молода вікова структура. За оцінками ООН, майже 65% мешканців країни молодші за 30 років. Медіанний вік становить близько 20,6 року. Це означає, що половина населення молодша за цей вік, а інша половина – старша.

За середнім сценарієм демографічного прогнозу ООН, до 2050 року населення Пакистану може зрости приблизно до 372 млн осіб.

Скільки дітей народжують пакистанські жінки

За результатами інтегрованого обстеження домогосподарств Пакистану за 2024–2025 роки, сумарний коефіцієнт народжуваності становив 3,6 дитини на одну жінку. Йдеться про розрахункову кількість дітей, яку жінка народила б протягом репродуктивного віку за збереження нинішніх вікових показників народжуваності.

Між містами та сільською місцевістю є помітна різниця. У селах показник становить 4,1 дитини на одну жінку, у містах – три дитини. За даними ООН, близько 61% пакистанців мешкають у сільській місцевості.

Уряд хоче змінити розподіл фінансування

На засіданні також розглянули проєкти Національної політики у сфері охорони здоров'я та народонаселення і Програми стабілізації населення.

Провінціям та регіонам доручили підготувати кошториси для реалізації програми, створити відповідні консультативні й виконавчі органи, а також налагодити обмін даними щодо забезпечення контрацептивами.

Окрему увагу приділили розподілу державних коштів між регіонами. Нині чинна формула Національної фінансової комісії на 82% залежить від чисельності населення.

Представник уряду запропонував переглянути цей механізм і враховувати не лише кількість мешканців, а й показники розвитку та сталості. Такий підхід має заохотити провінції проводити збалансованішу демографічну політику.

Ще одним напрямом роботи стало планування сім'ї. За участю міжнародних організацій провели консультації з релігійними діячами, медиками та політиками. Обговорювали здоров'я матерів і дітей, відповідальне батьківство та інтервали між народженнями дітей.

Учасники наголосили, що планування проміжків між вагітностями є важливим медичним заходом для збереження здоров'я жінок і дітей.

Нагадаємо, демографічні зміни стають серйозним викликом для багатьох країн світу. Якщо Пакистан намагається стримати швидке збільшення населення, то в інших державах головною проблемою є падіння народжуваності та старіння суспільства. Зокрема, у Китаї зафіксували історично низький рівень народжуваності.