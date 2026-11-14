Російські руфери опинилися під загрозою в'язниці й депортації зі США

Адвокат Ноам Біале: у Росії Кузнєцова майже напевно відправлять на війну

Суд Мангеттена відклав до 28 січня 2027 року справу росіян Івана Кузнєцова та Ангеліни Ніколау, які влітку видерлися на шпиль хмарочоса Емпайр-Стейт-Білдінг. За цей час справу може розглянути велике журі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Адвокат заявив про відкликану угоду

12 листопада 32-річний Кузнєцов і 33-річна Ніколау з'явилися в Мангеттенському кримінальному суді. Після засідання їхній адвокат Ноам Біале звинуватив прокурорів у нечесній грі. За його словами, сторона обвинувачення телефоном запропонувала парі угоду про визнання вини в менш тяжкому правопорушенні, а в день засідання надіслала електронного листа, яким цю пропозицію відкликала.

В офісі окружного прокурора Мангеттена цю версію заперечують. У суді прокурори заявили, що офіційної пропозиції підсудним ніхто не робив. Переговори можуть тривати, але наразі робити пропозицію прокуратура не готова.

Кузнєцов і Ніколау перебувають у США за візами для талановитих осіб. Поки справа йде за тяжкими статтями, на пару, за словами Біале, чекають «потенційно катастрофічні імміграційні наслідки».

«Якщо пана Кузнєцова повернуть до Росії, його майже напевно відправлять воювати на війну в Україні», – сказав адвокат.

Ніколау на батьківщині, за його словами, найімовірніше, заарештують. Російська влада переслідує громадян за антивоєнні висловлювання навіть заочно. Так, у травні суд у Кірові засудив 28-річну Олександру Пугач до шести років колонії за виступ на антивоєнному мітингу в Грузії.

Зламаний замок і знеструмлена антена

Пару обвинувачують у трьох тяжких злочинах: проникненні зі зломом, умисному пошкодженні майна та створенні небезпеки через необережність. За даними поліції, 1 липня правоохоронці виявили зламаний замок на дверях 104-го поверху. Цей поверх закритий для відвідувачів, а двері з нього ведуть до антени на вершині. Щоб дістатися туди, потрібна картка-ключ від 102-го поверху. Джерела ABC News стверджують, що напередодні пара купила квитки й таємно залишилася в будівлі на ніч.

Антену довелося знеструмити через небезпечне високочастотне випромінювання. Спецпідрозділ поліції близько 30 хвилин чекав, перш ніж почати підйом. У скарзі зазначено, що руфери не поспішали спускатися й поставили офіцерів у дуже небезпечне становище.

На шпилі пара розгорнула чорний банер із написом «Коли сила любові перемагає любов до влади, світ пізнає мир», а Кузнєцов став на коліно перед Ніколау. Відео облетіло соцмережі як освідчення. Згодом батько Ніколау Дмитро заявив ABC News, що пара вже одружена, а сходження назвав перформансом.

«Готові взяти на себе відповідальність»

Кузнєцов (у соцмережах – Ваня Біркус) і Ніколау відомі сходженнями на хмарочоси в різних країнах. Вони – герої документального фільму Netflix «Skywalkers: A Love Story» (2024), фіналом якого стало сходження на шпиль 118-поверхового хмарочоса Merdeka 118 у Куала-Лумпурі.

Напередодні засідання пара вперше дала інтерв'ю ABC News. Кузнєцов визнав, що їхнє сходження було смертельно небезпечним, і закликав інших не повторювати його. За словами руфера, вони з Ніколау готові взяти на себе відповідальність за свій вчинок. Вибачитися, на його думку, слід лише перед двома поліцейськими, які намагалися їх наздогнати.

«Ми не пошкодили жодного майна в Емпайр-Стейт-Білдінг», – наполягає Кузнєцов.

Ніколау наголосила, що вони хотіли поділитися з людьми посланням миру. Пара сподівається залишитися в Нью-Йорку. Поки справа триває, Кузнєцов і Ніколау перебувають на волі під наглядом і мають регулярно відмічатися.

Нагадаємо, на тлі заяв про мобілізацію у третьому кварталі 2026 року з Росії виїхала рекордна за 17 років кількість громадян. Лише до Грузії за цей час вирушили 660,3 тис. росіян, до Вірменії – 402,3 тис., до Сербії – 64,8 тис. За даними української розвідки, Кремль планує мобілізувати 300 тис. осіб у 2026 році і ще 300 тис. – у 2027-му.