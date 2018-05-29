Антимонопольний комітет виявив цінову змову на ринку автогазу

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Антимонопольний комітет звинуватив кілька мереж автозаправок у порушенні законодавства про захист економічної конкуренції

Антимонопольний комітет опублікував попередні висновки розслідування справи про підвищення цін на скраплений газ влітку 2017 року.

Згідно з повідомленням прес-служби АМКУ, компанії Надія, WOG, ОККО, Авантаж 7 і Факторинг Груп діяли з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

«Узгоджені дії вищезазначених суб'єктів господарювання укладалися в схожому підвищенні цін на скраплений газ, при його реалізації в роздріб у серпні 2017 року, при тому, що аналіз ситуації на ринку спростовує наявність об'єктивних причин для вчинення відповідачами таких дій, що призвело до обмеження конкуренції. За результатами розгляду справи було запропоновано визнати вищевказані узгоджені дії відповідачів у справі порушення законодавства про захист економічної конкуренції», - сказано в повідомленні.

Наступні засідання комітету у цій справі призначено на 29 і 31 травня.