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    Антипутінський мультик «12 років правління Путіна» знову став популярним

    Роль Путіна «зіграв» один із персонажів — містер Бернс
    Перед президентськими виборами в РФ у мережі став знову популярним сатиричний короткометражний мультфільм під назвою 12 років Путіна за дві хвилини ще з 2012 року. Автор ролика — російський блогер Єгор Жгун – надихнувся ідеєю серіалу The Simpsons. Роль Путіна «зіграв» один із персонажів — містер Бернс. За дві хвилини
    • Вчора, 07:21
    • Розсилка

    Роль Путіна «зіграв» один із персонажів — містер Бернс

    Перед президентськими виборами в РФ у мережі став знову популярним сатиричний короткометражний мультфільм під назвою 12 років Путіна за дві хвилини ще з 2012 року.

    Автор ролика — російський блогер Єгор Жгун – надихнувся ідеєю серіалу The Simpsons. Роль Путіна «зіграв» один із персонажів — містер Бернс.

    За дві хвилини довкола Путіна змінюється оточуючий простір. Приходить і йде Єльцин, помирає Ахмат Кадиров (портрет на столі в чорній рамці) і приходить Рамзан Кадиров. Стається теракт під час мюзиклу Норд Ост, трагедія у школі в Беслані.

    Саджають та звільняють Олексія Ходорковського. Із немовляти виростає Дмитро Медведєв. В певний момент він відбирає царську шапку у Путіна, а потім знову стає немовлям.

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    Стіна позаду Путіна обростає плакатами з його героїчними образами. Зовнішність також зазнає змін: він лисіє, у нього з’являється хижа посмішка, котра перетворюється на міцно стиснуті губи.

    Путін путінський режим мультфільм
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