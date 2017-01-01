Антипутінський мультик «12 років правління Путіна» знову став популярним

Роль Путіна «зіграв» один із персонажів — містер Бернс

Перед президентськими виборами в РФ у мережі став знову популярним сатиричний короткометражний мультфільм під назвою 12 років Путіна за дві хвилини ще з 2012 року. Автор ролика — російський блогер Єгор Жгун – надихнувся ідеєю серіалу The Simpsons. Роль Путіна «зіграв» один із персонажів — містер Бернс. За дві хвилини



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Роль Путіна «зіграв» один із персонажів — містер Бернс

Перед президентськими виборами в РФ у мережі став знову популярним сатиричний короткометражний мультфільм під назвою 12 років Путіна за дві хвилини ще з 2012 року.

Автор ролика — російський блогер Єгор Жгун – надихнувся ідеєю серіалу The Simpsons. Роль Путіна «зіграв» один із персонажів — містер Бернс.

За дві хвилини довкола Путіна змінюється оточуючий простір. Приходить і йде Єльцин, помирає Ахмат Кадиров (портрет на столі в чорній рамці) і приходить Рамзан Кадиров. Стається теракт під час мюзиклу Норд Ост, трагедія у школі в Беслані.

Саджають та звільняють Олексія Ходорковського. Із немовляти виростає Дмитро Медведєв. В певний момент він відбирає царську шапку у Путіна, а потім знову стає немовлям.

Стіна позаду Путіна обростає плакатами з його героїчними образами. Зовнішність також зазнає змін: він лисіє, у нього з’являється хижа посмішка, котра перетворюється на міцно стиснуті губи.