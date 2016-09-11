«Антонов» відзначає 35-річчя першого польоту «Руслана»: захопливі фото

З приводу свята демонстраційний політ виконав модифікований варіант «Руслана»

Державне підприємство «Антонов» відзначає 35-річчя від дня першого польоту важкого військово-транспортного літака Ан-124 «Руслан». Про це інформує прес-служба підприємства. Зокрема, 22 грудня 2017 року на державному підприємстві «Антонов» відбулася частина заходів, присвячених 35-річчю від дня першого польоту