«Антонов» відзначає 35-річчя першого польоту «Руслана»: захопливі фото
- Сьогодні, 13:22
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З приводу свята демонстраційний політ виконав модифікований варіант «Руслана»
Державне підприємство «Антонов» відзначає 35-річчя від дня першого польоту важкого військово-транспортного літака Ан-124 «Руслан». Про це інформує прес-служба підприємства.
Зокрема, 22 грудня 2017 року на державному підприємстві «Антонов» відбулася частина заходів, присвячених 35-річчю від дня першого польоту важкого військово-транспортного літака Ан-124 «Руслан».
На території аеродрому «Київ-Антонов-2» видовищний демонстраційний політ виконав модифікований варіант «Руслана» Ан-124-100М-150, який експлуатується в парку авіакомпанії «Авіалінії Антонова».
Від базового транспортного Ан-124-100 цивільного призначення він відрізняється збільшеним до 150 т максимальним комерційним навантаженням, збільшеною до 120 т вагою моновантажу та більшою дальністю польоту.