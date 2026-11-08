Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2026: традиції та молитва

Свята 9 листопада в церковному календарі – День пам'яті преподобних Матрони Царгородської та Теоктисти Паросської

9 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять двох подвижниць – преподобної Матрони Царгородської, яка зреклася мирського життя і в чернецькому служінні прославилася даром зцілення, та преподобної Теоктисти Паросської, котра 35 років провела у самотній молитві на безлюдному острові після втечі з арабського полону.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 9 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобних Матрони і Теоктисти

Преподобна Матрона жила в Константинополі у V столітті. Ще в молодому віці вона відчула покликання до чернецтва, однак жіночих монастирів із суворим статутом тоді бракувало. Матрона вирішилась на сміливий крок: таємно залишила родину і під виглядом юнака вступила до чоловічого монастиря. Коли її таємниця відкрилася, вона перебралася до жіночої обителі в Емесі, а згодом очолила монастир у самому Царгороді. Упродовж свого довгого чернечого життя Матрона прославилася даром зцілення хворих і непохитністю у вірі.

Доля преподобної Теоктисти Паросської склалася зовсім інакше – і не менш вражаюче. У IX столітті арабські пірати напали на її рідний острів Левкос і захопили багатьох мешканців у полон. Теоктисті вдалося втекти на острові Парос, де вона переховувалася від переслідувачів. Порятунок обернувся довгими роками самотності: 35 років вона прожила на безлюдному острові в молитві та суворому пості, не маючи жодного людського спілкування. Її духовний подвиг ставить її поряд із великими пустельниками давньої церкви.

Молитви дня

До преподобної Матрони Царгородської звертаються з молитвою про мир, здоров'я та захист від спокус і ворожих підступів:

О, преподобна мати Матроно, ти, що заради любові до Христа земні блага залишила і в ангельському образі Господеві щиро служила! Поглянь на нас, грішних, що до твого заступництва вдаються. Випроси у Всемилостивого Бога мир для нашої землі, спокій для наших осель та міцність у вірі. Захисти нас твоїми молитвами від спокус, хвороб та ворожих підступів, і допоможи нам у мирі та благочесті прожити це життя, славлячи Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народній традиції 9 листопада вважався днем миру і духовного очищення. Цього часу господині перебирали теплий одяг і готували оселю до справжніх зимових морозів. Особливу увагу приділяли примиренню: вважалося, що відпустити давні образи й помиритися з тими, з ким посварився, – найкращий вчинок цього дня. Також заведено було проявляти милосердя: ділитися їжею, віддавати теплі речі тим, хто їх потребує, робити пожертву.

Народні прикмети 9 листопада читали по природі:

У народній традиції цей день був пов'язаний із певними прикметами:

Якщо на Матрони вітряно – зима буде суворою і сніжною.

Іній на деревах – до швидкої відлиги.

Якщо сніжить – це обіцяло хороший врожай наступного року, особливо на Великдень.

Цей день вважався сприятливим для добрих справ, спілкування та примирення з тими, з ким були в сварці.

Що не можна робити

Народні повір'я 9 листопада застерігали від поведінки, що порушує гармонію дня: