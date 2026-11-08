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Другий блекаут за два тижні. Мер Дніпра повідомив про наслідки нового удару

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Другий блекаут за два тижні. Мер Дніпра повідомив про наслідки нового удару
У Дніпрі внаслідок російської атаки вдруге за два тижні стався масштабний блекаут
фото: «Суспільне» (ілюстративне)

У місті зупинився весь електротранспорт, виникли проблеми з водопостачанням та опаленням

Після чергової російської атаки в Дніпрі виникли перебої в роботі міської інфраструктури. Комунальні служби намагаються відновити водопостачання та опалення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Через повне знеструмлення тягових підстанцій у місті зупинився весь електротранспорт. Для перевезення пасажирів на маршрути вже виходять додаткові автобуси. Метрополітен відкритий для містян як укриття. На найбільш завантажених перехрестях світлофори працюють від акумуляторів.

Філатов повідомив, що роботу каналізаційної системи вдалося стабілізувати. На лівому березі міста водопостачання забезпечують за допомогою генераторів, тоді як на правому березі енергетики продовжують працювати над відновленням електроживлення. Водночас комунальники намагаються відновити роботу системи опалення.

Перебої з електропостачанням впливають на роботу насосного обладнання, від якого залежить циркуляція теплоносія. Філатов пояснив, що різкі перепади напруги можуть пошкоджувати обладнання котелень та насосних станцій. Через це комунальникам доводиться не лише перезапускати насоси, а й ліквідовувати гідроудари та розриви трубопроводів.

Мер закликав містян із розумінням поставитися до тривалих ремонтних робіт, оскільки відновлення електропостачання не означає автоматичного повернення води й тепла.

Попри блекаут, стаціонарні пункти незламності у Дніпрі продовжують працювати. За потреби міська влада розгортатиме додаткові пересувні пункти. Міські лікарні забезпечені автономним електроживленням та необхідними запасами, тому лікувальний процес не припиняється. Філатов зазначив, що міська влада постійно підтримує зв'язок з енергетиками та обласною військовою адміністрацією. Про зміни в роботі міських систем життєзабезпечення повідомлятимуть додатково.

Крім цього, російські війська знову вдарили по приватному сектору міста, під завалами можуть перебувати люди. На місці влучання працюють усі відповідні служби.

Ворог знову вдарив по приватному сектору Дніпра
Ворог знову вдарив по приватному сектору Дніпра
фото: ОВА

Нагадаємо, під час масованої атаки на Дніпро 3 листопада російська ракета влучила у хоспіс, де перебували літні невиліковно хворі люди. Мер міста оприлюднив фотографії наслідків російського удару та закликав міжнародну спільноту звернути увагу на атаку по медичному закладу.

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Теги: Дніпро Дніпропетровщина Борис Філатов обстріл блекаут опалення укриття водопостачання електротранспорт пункти незламності

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