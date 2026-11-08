День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Десантно-штурмові війська виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. Їхнє гасло – «Завжди перші» – стало символом готовності діяти там, де потрібні швидкість, маневреність і рішучість

Сьогодні Україна вшановує героїзм та незламність еліти Збройних Сил – Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ. Згідно з указом президента України №817/2025 дату відзначення було перенесено на 8 листопада. Свято вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників, які забезпечують безпеку та обороноздатність нашої держави.

«Главком» підготував історію заснування День десантно-штурмових військ Збройних Сил України, добірку привітань та яскравих листівок.

Історія Дня десантника

Раніше в Україні існували професійні свята для повітряно-десантних/аеромобільних військ: наприклад, День аеромобільних військ з 1999 року, який відзначався 2 серпня. У 2012 році встановлено як професійне свято День високомобільних десантних військ. 21 листопада 2017 року (на честь іменин – дня архістратига Михаїла) було установлено нову назву: День десантно-штурмових військ – як окремого роду військ у складі Збройні Сили України (ЗСУ).

Під час урочистостей саме того дня десантникам вручено оновлену символіку: темно-бордові берети, нові знаки, прапор роду військ. У 2025 році указом президента України № 817/2025 дату відзначення Дня ДШВ було перенесено на 8 листопада.

Цей рід військ визнаний елітним: він призначений для ведення високомобільних десантних Сучасні ДШВ ЗСУ – це високоманеврені, боєздатні війська, призначені для виконання завдань як у глибокому тилу ворога, так і в найскладніших умовах прямого зіткнення. Їхня роль у відбитті широкомасштабної агресії є вирішальною.

Десантно-штурмові війська займаються такими завданнями:

захоплення та утримання ключових об'єктів у тилу ворога під час парашутних операцій;

охоплення сил противника;

супровід наступальних операцій і швидке прикриття;

створення плацдарму в тилу противника;

штурм і захоплення будівель;

блокування та знищення ворожого десанту;

виконання спеціальних операцій, таких як звільнення заручників, усунення ворожих лідерів і т. п.;

диверсійні завдання й багато іншого.

«Крилаті піхотинці» виконують найбільш ризиковані та стратегічно важливі завдання, зокрема ведення наступальних та рейдових дій у тилу ворога для дезорганізації управління та логістики, участь у найзапекліших боях на ключових напрямках та впровадження інноваційних тактик, зокрема масового використання ударних та розвідувальних дронів.

Найвідважніші операції ДШВ під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року підрозділи десантно-штурмових військ одними з перших вступили в бій на різних напрямках.

Серед найвідоміших бойових епізодів – оборона Гостомеля на початку великої війни. У боях за аеропорт брали участь зведений тактичний повітряний десант і рейдовий загін 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Українські військові протистояли російським підрозділам, які намагалися захопити стратегічний об’єкт і використати його для подальшого наступу на Київ.

Важливою сторінкою стала оборона Миколаєва та Вознесенська у березні 2022 року. Зокрема, воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади стримували наступ російських військ на Миколаївщині. У боях під Вознесенськом українським захисникам вдалося зупинити просування противника та змусити його відступити. Також десантники брали участь у контрнаступальних операціях на Харківщині та Херсонщині, боях за Білогорівку, Бахмут, Соледар і Куп’янськ.

Ще одним масштабним бойовим епізодом стала Курська операція, яка розпочалася 6 серпня 2024 року. Підрозділи ДШВ брали участь у наступальних діях на території Росії. Зокрема, танкісти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади були на вістрі наступу та допомагали долати інженерні загородження противника. Операція перенесла бойові дії на територію РФ і мала, зокрема, не допустити нового наступу російських військ на Сумщину.

Сьогодні Десантно-штурмові війська продовжують виконувати бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. Їхнє гасло – «Завжди перші» – стало символом готовності діяти там, де потрібні швидкість, маневреність і рішучість.

Привітання з Днем десантника у прозі

Шановні воїни та ветерани Десантно-штурмових військ Збройних Сил України! Вітаємо Вас із професійним святом! Ви – справжня еліта українського війська, наша гордість та надія. Ваша мужність, рішучість та готовність завжди бути першими, кидаючи виклик найскладнішим обставинам, є прикладом для всієї нації. Бажаємо Вам незламної сили духу, надійних парашутів, чистого неба та якнайшвидшої перемоги. Нехай Господь береже Вас і Ваші родини! Слава ДШВ! Слава Україні!

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З Днем десантних військ України. Український десант – наша гордість. Це сміливі і грізні бійці, які вселяють жах у ворога. Ми точно знаємо, що Україна переможе і всі ви повернетеся до люблячих сімей. Вічна слава і вічна пам'ять десантникам, які віддали життя за Батьківщину.

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Щиро вітаємо усіх українських десантників із професійним святом – Днем десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Бажаємо вам міцного здоров’я, успіхів у службі, перемог та Божого заступництва, а вашим родинам – миру та добробуту!

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Вітаю з Днем десантно-штурмових військ і бажаю, щоб бордовий берет завжди був у пошані, мужність не згасала, сила зміцнювалася з кожним днем. Нехай ви завжди забезпечуєте надійний захист рідним і близьким!

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Вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю вам завжди триматися впевнено як на землі, так і в повітрі, та мати надійний десант друзів у житті. Нехай кожен день дозволяє вам літати високо, а кожна ідея диктує умови успіху та перемоги! Здоров'я, невтомної мужності та сил.

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День ДШВ – день людини-героя. Зі святом, десантнику! Нехай купол парашута стане твоїм захистом від життєвих негараздів, здоров'я буде міцним і надійним, а життя складатиметься лише з білих смуг!

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Друже, вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю завжди триматися впевнено і на землі, і в повітрі, а також мати надійний десант друзів у житті. Нехай кожен день дозволяє літати високо, а кожна ідея диктує умови успіху та перемоги! Здоров'я, невтомної мужності та сил.

Привітання з Днем десантника України у віршах

День ДШВ – то свято славне!

Привітати щиро поспішаю.

Безстрашний, доблесний десантник,

До тебе ставлюся з пошаною.

Бажаю щастя та успіху,

А також миру на землі.

Ніщо нехай не стане на заваді

Щасливому життю твоїм.

***

Тобі я, десантнику мій, здамся без бою,

Піду на край світу я вслід за тобою,

З тобою удвох в небесах політаю!

З Днем ДШВ тебе, любий, вітаю!

***

З Днем ДШВ вітаю щиро!

Бажаю щастя та довіри,

Свободи, успіхів й наснаги,

Краси, добробуту й поваги.

Хай вам ресурсів вистачає

На все в житті, що надихає!

Нехай сім’я гордиться вами,

Хай спиться солодко ночами.

***

Бажаю тобі міцного здоров'я,

Безхмарного неба у вишині.

Щоб удача з дружбою та любов'ю

З тобою на одній йшли висоті.

З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ!

***

Рішучі, сильні й сміливі,

Хоробрі, відважні, могутні,

Честі й Вітчизні вірні,

Десантники, всього вам найкращого!

***

Десантник колишнім не буває!

З вітаннями до тебе поспішаємо

І в цей важливий день тобі бажаємо:

Здоровим будь, веселим і коханим!

В житті завжди будь з друзями пліч-о-пліч,

Нехай не буде горя і розлук.

Спокійні ми, бо з нами завжди поруч

Є вірний і надійний щирий друг!

***

З Днем ДШВ вітаю щиро!

Бажаю сонця, світла, миру,

З радістю у серці жити,

І чесно, віддано служити.

Нехай чекають перемоги,

Хай серце не ятрять тривоги,

Хай вдома вас завжди чекають,

Кохані хай вас надихають!

Привітання з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ у яскравих листівках