Головна Новини
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День десантника відзначають в Україні 8 листопада
колаж: glavcom.ua

Десантно-штурмові війська виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. Їхнє гасло – «Завжди перші» – стало символом готовності діяти там, де потрібні швидкість, маневреність і рішучість

Сьогодні Україна вшановує героїзм та незламність еліти Збройних Сил – Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ. Згідно з указом президента України №817/2025 дату відзначення було перенесено на 8 листопада. Свято вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників, які забезпечують безпеку та обороноздатність нашої держави.

«Главком» підготував історію заснування День десантно-штурмових військ Збройних Сил України, добірку привітань та яскравих листівок.

Історія Дня десантника

Раніше в Україні існували професійні свята для повітряно-десантних/аеромобільних військ: наприклад, День аеромобільних військ з 1999 року, який відзначався 2 серпня. У 2012 році встановлено як професійне свято День високомобільних десантних військ. 21 листопада 2017 року (на честь іменин – дня архістратига Михаїла) було установлено нову назву: День десантно-штурмових військ – як окремого роду військ у складі Збройні Сили України (ЗСУ).

Під час урочистостей саме того дня десантникам вручено оновлену символіку: темно-бордові берети, нові знаки, прапор роду військ. У 2025 році указом президента України № 817/2025 дату відзначення Дня ДШВ було перенесено на 8 листопада.

Цей рід військ визнаний елітним: він призначений для ведення високомобільних десантних Сучасні ДШВ ЗСУ – це високоманеврені, боєздатні війська, призначені для виконання завдань як у глибокому тилу ворога, так і в найскладніших умовах прямого зіткнення. Їхня роль у відбитті широкомасштабної агресії є вирішальною.

Десантно-штурмові війська займаються такими завданнями:

  • захоплення та утримання ключових об'єктів у тилу ворога під час парашутних операцій;
  • охоплення сил противника;
  • супровід наступальних операцій і швидке прикриття;
  • створення плацдарму в тилу противника;
  • штурм і захоплення будівель;
  • блокування та знищення ворожого десанту;
  • виконання спеціальних операцій, таких як звільнення заручників, усунення ворожих лідерів і т. п.;
  • диверсійні завдання й багато іншого.

«Крилаті піхотинці» виконують найбільш ризиковані та стратегічно важливі завдання, зокрема ведення наступальних та рейдових дій у тилу ворога для дезорганізації управління та логістики, участь у найзапекліших боях на ключових напрямках та впровадження інноваційних тактик, зокрема масового використання ударних та розвідувальних дронів.

Найвідважніші операції ДШВ під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року підрозділи десантно-штурмових військ одними з перших вступили в бій на різних напрямках.

Серед найвідоміших бойових епізодів – оборона Гостомеля на початку великої війни. У боях за аеропорт брали участь зведений тактичний повітряний десант і рейдовий загін 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Українські військові протистояли російським підрозділам, які намагалися захопити стратегічний об’єкт і використати його для подальшого наступу на Київ.

Важливою сторінкою стала оборона Миколаєва та Вознесенська у березні 2022 року. Зокрема, воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади стримували наступ російських військ на Миколаївщині. У боях під Вознесенськом українським захисникам вдалося зупинити просування противника та змусити його відступити. Також десантники брали участь у контрнаступальних операціях на Харківщині та Херсонщині, боях за Білогорівку, Бахмут, Соледар і Куп’янськ.

Ще одним масштабним бойовим епізодом стала Курська операція, яка розпочалася 6 серпня 2024 року. Підрозділи ДШВ брали участь у наступальних діях на території Росії. Зокрема, танкісти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади були на вістрі наступу та допомагали долати інженерні загородження противника. Операція перенесла бойові дії на територію РФ і мала, зокрема, не допустити нового наступу російських військ на Сумщину.

Сьогодні Десантно-штурмові війська продовжують виконувати бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. Їхнє гасло – «Завжди перші» – стало символом готовності діяти там, де потрібні швидкість, маневреність і рішучість.

Привітання з Днем десантника у прозі

Шановні воїни та ветерани Десантно-штурмових військ Збройних Сил України! Вітаємо Вас із професійним святом! Ви – справжня еліта українського війська, наша гордість та надія. Ваша мужність, рішучість та готовність завжди бути першими, кидаючи виклик найскладнішим обставинам, є прикладом для всієї нації. Бажаємо Вам незламної сили духу, надійних парашутів, чистого неба та якнайшвидшої перемоги. Нехай Господь береже Вас і Ваші родини! Слава ДШВ! Слава Україні!

***

З Днем десантних військ України. Український десант – наша гордість. Це сміливі і грізні бійці, які вселяють жах у ворога. Ми точно знаємо, що Україна переможе і всі ви повернетеся до люблячих сімей. Вічна слава і вічна пам'ять десантникам, які віддали життя за Батьківщину.

***

Щиро вітаємо усіх українських десантників із професійним святом – Днем десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Бажаємо вам міцного здоров’я, успіхів у службі, перемог та Божого заступництва, а вашим родинам – миру та добробуту!

***

Вітаю з Днем десантно-штурмових військ і бажаю, щоб бордовий берет завжди був у пошані, мужність не згасала, сила зміцнювалася з кожним днем. Нехай ви завжди забезпечуєте надійний захист рідним і близьким!

***

Вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю вам завжди триматися впевнено як на землі, так і в повітрі, та мати надійний десант друзів у житті. Нехай кожен день дозволяє вам літати високо, а кожна ідея диктує умови успіху та перемоги! Здоров'я, невтомної мужності та сил.

***

День ДШВ – день людини-героя. Зі святом, десантнику! Нехай купол парашута стане твоїм захистом від життєвих негараздів, здоров'я буде міцним і надійним, а життя складатиметься лише з білих смуг!

***

Друже, вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю завжди триматися впевнено і на землі, і в повітрі, а також мати надійний десант друзів у житті. Нехай кожен день дозволяє літати високо, а кожна ідея диктує умови успіху та перемоги! Здоров'я, невтомної мужності та сил.

 

 

Привітання з Днем десантника України у віршах

День ДШВ – то свято славне!
Привітати щиро поспішаю.
Безстрашний, доблесний десантник,
До тебе ставлюся з пошаною.

Бажаю щастя та успіху,
А також миру на землі.
Ніщо нехай не стане на заваді
Щасливому життю твоїм.

***

Тобі я, десантнику мій, здамся без бою,
Піду на край світу я вслід за тобою,
З тобою удвох в небесах політаю!
З Днем ДШВ тебе, любий, вітаю!

***

З Днем ДШВ вітаю щиро!
Бажаю щастя та довіри,
Свободи, успіхів й наснаги,
Краси, добробуту й поваги.

Хай вам ресурсів вистачає
На все в житті, що надихає!
Нехай сім’я гордиться вами,
Хай спиться солодко ночами.

***

Бажаю тобі міцного здоров'я,
Безхмарного неба у вишині.
Щоб удача з дружбою та любов'ю
З тобою на одній йшли висоті.
З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ!

***

Рішучі, сильні й сміливі,
Хоробрі, відважні, могутні,
Честі й Вітчизні вірні,
Десантники, всього вам найкращого!

***

Десантник колишнім не буває!
З вітаннями до тебе поспішаємо
І в цей важливий день тобі бажаємо:
Здоровим будь, веселим і коханим!

В житті завжди будь з друзями пліч-о-пліч,
Нехай не буде горя і розлук.
Спокійні ми, бо з нами завжди поруч
Є вірний і надійний щирий друг!

***

З Днем ДШВ вітаю щиро!
Бажаю сонця, світла, миру,
З радістю у серці жити,
І чесно, віддано служити.

Нехай чекають перемоги,
Хай серце не ятрять тривоги,
Хай вдома вас завжди чекають,
Кохані хай вас надихають!

Привітання з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ у яскравих листівках

День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7

Читайте також:

Теги: свята ЗСУ війна десант військові українці свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Момент для цього «політичного шоу» президент Трамп обрав невдалий
Трамп допустив фундаментальну помилку
11 жовтня, 22:44
У липні 2026 року Соїл Халзанов підписав контракт із Міноборони РФ та долучився до злочинної агресії РФ проти України
Сили оборони на фронті ліквідували 58-річного чемпіона Бурятії з боротьби
12 жовтня, 18:30
Росія прямо заявила, що збирається завдавати ударів по стратегічним мостам
Що буде з лівим берегом Києва, якщо російські удари пошкодять мости: пояснення депутата
22 жовтня, 19:51
Уряд готується оприлюднити постанову про оновлені правила бронювання військовозобов'язаних
Мінекономіки назвало можливу дату публікації нових правил бронювання
26 жовтня, 15:40
Окупанти цілеспрямовано знищують енергетичну інфраструктуру в декількох областях України
Росія проводить одну з наймасштабніших атак на енергетику України – «Укренерго»
3 листопада, 16:53
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію, Україна та Молдова підписали військову угоду. Головне за день 26 жовтня 2026
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію, Україна та Молдова підписали військову угоду. Головне за день 26 жовтня 2026
26 жовтня, 21:06
Востаннє Пентагон звітував про фінансовий аспект війни у вересні
Витрати США на війну з Іраном перевищили $47 млрд: на що пішли гроші
28 жовтня, 06:29
Чернігівці створили стихійний меморіал на місці загибелі двох дівчат
Чернігів: містяни вшанували пам’ять двох загиблих школярок
30 жовтня, 15:20
Наслідки російської атаки на селище Комишуваха
Удар по Комишувасі: кількість загиблих зросла до 40 людей (оновлено)
4 листопада, 12:11

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
85K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
68K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон
65K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua