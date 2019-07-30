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    Апеляційний суд відмовив у перерахунку голосів в окрузі №67

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    Апеляційний суд відмовив у перерахунку голосів в окрузі №67

    Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Развадовського

    Окружний адміністративний суд у Вінниці відмовив у перерахунку голосів у виборчому окрузі №67 на Житомирщині за позовом кандидата в народні депутати Віктора Развадовського.

    Про це у Facebook повідомляє «Слуга Народу Житомир».

    «Сьомий апеляційний адміністративний суд у м. Вінниця постановив відмовити у задоволенні апеляційної скарги Развадовського В.Й.», - зазначено в дописі.

    27 липня Житомирський окружний адміністративний суд відмовив у позові Развадовському у здійсненні перерахунку голосів в одномандатному виборчому окрузі №67, де переміг кандидат від партії «Слуга народу» Сергій Кузьміних.

    Як повідомляється, Кузьміних отримав 36,35% голосів і був оголошений переможцем. Віктор Развадовський балотувався як самовисуванець, за нього проголосували 34,29% виборців.

    Нагадаємо, в неділю, 28 липня, в елітному отелі Ryxos Prykarpattya розпочався тижневий тренінг для майбутніх депутатів від «Слуги народу».

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