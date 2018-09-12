Apple презентувала iPhone-2018

Apple презентувала iPhone-2018трансляція
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В пристроях 2018 року буде тільки LTE-модеми від Intel, а Qualcomm - відсутні повністю
Сьогодні Apple одночасно презентує кілька нових iPhone. Очікується, що це будуть нові смартфони iPhone XS, iPhone 9 і iPhone XS Max, а також годинник Apple Watch Series 4. Разом з ними Apple покаже покращений iPad Pro 2018.
Презентація Apple розпочалася 12 вересня 2018 року о 10:00 за місцевим часом (о 20:00 за київським) в театрі Стіва Джобса в Каліфорнії.
Починаючи з iPhone 5, який був представлений у 2012 році, і до 2017 року компанія презентує нові ґаджети саме у вересні.
У мережі, як зазвичай, вже є витоки про те, як виглядатиме нова модель Apple iPhone. Ми зібрали всі чутки про вихід iPhone 9 (XS) і iPhone XS Plus.
У далекому минулому Стів Джобс представив найперший Apple iPhone, який відкрив світові нові технології, можливості та напрям розвитку всіх смартфонів.
У 2017 році компанія Apple представила абсолютно новий і оригінальний iPhone X. Також на презентації показали різнорозмірні iPhone 8. Все це відбувалося в новому кампусі Apple Park в каліфорнійській Кремнієвій долині, місті Купертіно.
Крім довгоочікуваного смартфона, Apple встигла показати годинник, що вміє дзвонити, і ще кілька преміальних аксесуарів, які не привертають особливої уваги.
Характеристики iPhone XS і iPhone XS Plus
В Apple тримають у секреті інформацію про особливості нового пристрою, але багато хто вважає, що, можливо, в компанії планують розділити всі випущені в цьому році пристрої на дві гілки.
Наприклад, за чутками, в продаж надійде Iphone 9 (X2) 6,1 дюйма, у якого характеристики будуть на порядок менше, ніж в інших новинок Apple 2018 року. Але останні дані свідчать про те, що екран все ж матиме 6,0 дюйма.
Характеристики iPhone 9 (2018) / фото: Mac Rumors
Імовірно, новинку забезпечать алюмінієвим корпусом замість основи з нержавіючої сталі. У зв'язку з цим, ймовірно, зникне функція бездротової зарядки. Крім того, у представника "яблука" LCD-екран замінить OLED. Слід зазначити, що з трьох нових моделей LCD-екраном забезпечать дві моделі, а в одному залишиться OLED - екран.
Як і у iPhone 8, новий смартфон забезпечать тільки однооб'єктивною задньою камерою і системою фронтальних камер TrueDepth. В основному ж телефон матиме начинку саме з восьмої моделі, а не iPhone X.
Зміна в гіршу сторону стосуватиметься також здатності екрана. Так, вона зупиниться в межах 320-330 пікселів на дюйм, у той час, як у попередньої моделі - 458. Не порадує фанатів техніки Apple обсяг оперативної пам'яті - 3 Гб, що на гіг менше, ніж у майбутніх смартфонів.
Фахівці здивовані тим, що в новому телефоні, можливо, приберуть функцію 3D Touch.
Є новини щодо процесора. В основу планують покласти оновлену систему на процесорі A12, виробництва тайванської компанії TSMC, з якою зараз співпрацює Apple і яка зробила явний технологічний прорив останнім часом.
В пристроях 2018 року буде тільки LTE-модеми від Intel, а Qualcomm - відсутні повністю.
Що відомо про новий iPhone
У майбутніх iPhone 9, ймовірно, з'явиться підтримка двох SIM-карт. Підтвердження цьому знайшли в тестовій версії iOS 12.
Характеристики iPhone 9 і iPhone X Plus
Зокрема відомо, що серед компонентів системи, які формують звіти про роботу пристрою, були знайдені рядки "Статус другої SIM-карти" і "Статус лотка другої SIM-карти". Також підтверджує наявність другої SIM-карти і ряд інших згадок.
Чутки про наявність другої SIM-карти з'являлися і раніше. Однак також передбачалося, що отримати її можуть не всі ґаджети лінійки, а лише з екранами на 6,1 і 6,5 дюймів.
Кольори нового iPhone
iPhone буде доступний в декількох кольорових варіантах, вважає аналітик Мінг-Чі Куо (Ming-Chi Kuo). Оновлені iPhone, імовірно, можна буде купити в білому, чорному і золотистому кольорах. Бюджетна модель iPhone з LCD-екраном буде доступна в білому, сірому, блакитному, червоному і оранжевому кольорах.
Фото нового iPhone
У мережі вже з'явилися перші фото новеньких айфонів. Фотографії опублікував на своїй сторінці в Мережі авторитетний інсайдер Бенджамін Гескін, a.k.a. @ VenyaGeskin1.
Судячи із зовнішнього вигляду, на знімку показані не справжні ґаджети, а їх заводські макети.
При створенні макетів ґрунтувалися на виробничих схемах.
Телефони мають діагональ екранів 6,5 і 6,1 дюйма. Останній є бюджетною моделлю з ЖК-екраном і одинарної камерою.
Очікується, що дешева модель також отримає ультратонку рамку в 0,5 мм, виготовлену з алюмінію.
Можлива вартість пристроїв складе від 650 до 800 (за бюджетну модель) і від 900 до 1000 доларів за більш укомплектовану.
Відео iPhone XS
У Мережі було опубліковано так би мовити живе відео з новими iPhone X Plus і ЖК-iPhone 9. Ґаджети показані у всіх деталях, а тому сумнівів щодо дизайну майбутніх пристроїв вже залишитися не повинно. Ролик був опублікований на YouTube-каналі Tiger Mobiles.
Смартфони майбутньої лінійки отримають підтримку Face ID. Очікується, що компанія представить три ґаджети прийдешньої осені. При цьому два з них отримають екрани з діагоналлю 6,5 і 6,1 дюйма. Щодо третього пристрою інформації поки немає.
Крім того відомо, що iPhone X і X Plus буде єдиним смартфоном лінійки, оснащеним подвійною камерою.
У Мережі показали відео з новим iPhone XS
Ролик демонструє ґаджет з великим екраном і золотим оздобленням.
У Мережі опублікували відео з ще не анонсованим смартфоном iPhone XS. Компанія Apple має намір його показати широкій аудиторії 12 вересня, а поки за основними витокам був створений цей ролик. Відео опублікували на YouTube-каналі ConceptsiPhone.
Стали відомі ціни на нові iPhone XS (2018)
Вартість бюджетної моделі стартує від позначки в 699 доларів. Решта моделей будуть дорожчими.
Опубліковані ціни на iPhone майбутньої лінійки XS. Найбюджетніша з них - 6.1-дюймовий ЖК-iPhone XC - коштуватиме від 699 доларів. Про це пише 9to5mac.
Ціни на новий iPhone XS і iPhone XC 2018 / фото: 9to5mac
Молодша модель з OLED-дисплеєм коштуватиме 799 доларів і вище, а ціна на топову починатиметься від 999 доларів.
Дані ціни актуальні для США. В інших країнах вони будуть вищими.
Вартість ґаджетів також буде відрізнятися, якщо обсяг вбудованої пам'яті перевищить базові 64 ГБ.
Зовні всі три моделі ґаджетів походитимуть на iPhone X - вони будуть практично безрамковими, з вирізом для Face ID.
Джерело: Кореспондент.net