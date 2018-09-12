Apple презентувала iPhone-2018

В пристроях 2018 року буде тільки LTE-модеми від Intel, а Qualcomm - відсутні повністю

Сьогодні Apple одночасно презентує кілька нових iPhone. Очікується, що це будуть нові смартфони iPhone XS, iPhone 9 і iPhone XS Max, а також годинник Apple Watch Series 4. Разом з ними Apple покаже покращений iPad Pro 2018.

Презентація Apple розпочалася 12 вересня 2018 року о 10:00 за місцевим часом (о 20:00 за київським) в театрі Стіва Джобса в Каліфорнії.

Починаючи з iPhone 5, який був представлений у 2012 році, і до 2017 року компанія презентує нові ґаджети саме у вересні.

У мережі, як зазвичай, вже є витоки про те, як виглядатиме нова модель Apple iPhone. Ми зібрали всі чутки про вихід iPhone 9 (XS) і iPhone XS Plus.

У далекому минулому Стів Джобс представив найперший Apple iPhone, який відкрив світові нові технології, можливості та напрям розвитку всіх смартфонів.

У 2017 році компанія Apple представила абсолютно новий і оригінальний iPhone X. Також на презентації показали різнорозмірні iPhone 8. Все це відбувалося в новому кампусі Apple Park в каліфорнійській Кремнієвій долині, місті Купертіно.

Крім довгоочікуваного смартфона, Apple встигла показати годинник, що вміє дзвонити, і ще кілька преміальних аксесуарів, які не привертають особливої уваги.

Характеристики iPhone XS і iPhone XS Plus

В Apple тримають у секреті інформацію про особливості нового пристрою, але багато хто вважає, що, можливо, в компанії планують розділити всі випущені в цьому році пристрої на дві гілки.

Наприклад, за чутками, в продаж надійде Iphone 9 (X2) 6,1 дюйма, у якого характеристики будуть на порядок менше, ніж в інших новинок Apple 2018 року. Але останні дані свідчать про те, що екран все ж матиме 6,0 дюйма.

Характеристики iPhone 9 (2018) / фото: Mac Rumors

Імовірно, новинку забезпечать алюмінієвим корпусом замість основи з нержавіючої сталі. У зв'язку з цим, ймовірно, зникне функція бездротової зарядки. Крім того, у представника "яблука" LCD-екран замінить OLED. Слід зазначити, що з трьох нових моделей LCD-екраном забезпечать дві моделі, а в одному залишиться OLED - екран.

Як і у iPhone 8, новий смартфон забезпечать тільки однооб'єктивною задньою камерою і системою фронтальних камер TrueDepth. В основному ж телефон матиме начинку саме з восьмої моделі, а не iPhone X.

Зміна в гіршу сторону стосуватиметься також здатності екрана. Так, вона зупиниться в межах 320-330 пікселів на дюйм, у той час, як у попередньої моделі - 458. Не порадує фанатів техніки Apple обсяг оперативної пам'яті - 3 Гб, що на гіг менше, ніж у майбутніх смартфонів.

Фахівці здивовані тим, що в новому телефоні, можливо, приберуть функцію 3D Touch.

Є новини щодо процесора. В основу планують покласти оновлену систему на процесорі A12, виробництва тайванської компанії TSMC, з якою зараз співпрацює Apple і яка зробила явний технологічний прорив останнім часом.

В пристроях 2018 року буде тільки LTE-модеми від Intel, а Qualcomm - відсутні повністю.

Що відомо про новий iPhone