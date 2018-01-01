Apple визнала потенційну вразливість процесорів у своїх пристроях

Apple просить своїх клієнтів завантажувати додатки лише з офіційних та надійних джерел

Американська компанія Apple визнала потенційну вразливість своїх пристроїв перед виявленими помилками у процесорах Intel, AMD та ARM. Про це йдеться у прес-службі компанії. Вразливості спрощують хакерам доступи до конфіденційної інформації в базі даних, і вони таким чином можуть заволодіти логінами та паролями користувача. При цьому в Apple



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Компанія Apple

Apple просить своїх клієнтів завантажувати додатки лише з офіційних та надійних джерел

Американська компанія Apple визнала потенційну вразливість своїх пристроїв перед виявленими помилками у процесорах Intel, AMD та ARM.

Про це йдеться у прес-службі компанії.

Вразливості спрощують хакерам доступи до конфіденційної інформації в базі даних, і вони таким чином можуть заволодіти логінами та паролями користувача.

При цьому в Apple наголосили, що поки не було зафіксовано жодної шкідливої програми, яка б скористалася цією уразливістю. Однак компанія просить своїх клієнтів завантажувати додатки лише з офіційних та надійних джерел — наприклад App Store.

Apple вже випустила оновлену програму захисту та заявила, що ураженню можуть підлягати усі пристрої, окрім Apple Watch.

Також Apple пообіцяла випустити захищене оновлення для браузера Safari.

Раніше фахівці виявили у процесорах Intel серйозні вразливості, через які хакери можуть викрасти з пам’яті ядра паролі, логіни та іншу конфіденційну інформацію.