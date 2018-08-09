Арабська коаліція у Ємені підбила автобус з дітьми: 20 осіб загинули, ще 35 поранені



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Фото: AFP В Ємені арабська коаліція взяла під контроль аеропорт Ходейди

За деякими даними, кількість загиблих може сягати 39 осіб

У Ємені арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала удару по автобусу, в якому перебували діти, в результаті чого щонайменше 20 осіб загинули, ще 35 були поранені. Про це повідомляє Associated Press.

Єменські племінні лідери повідомляють, що авіаудари в північному Ємені були націлені на ринок в провінції Саада й автобус з дітьми.

Старійшини звинувачують коаліцію, очолювану Саудівською Аравією, у війні проти шиїтських повстанців Ємену.

Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив у Twitter про надходження до лікарні десятків загиблих і постраждалих внаслідок удару.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p — ICRC Yemen (@ICRC_ye) 9 серпня 2018 р.

У свою чергу повстанське телебачення Al Masirah TV повідомляє, що в результаті нападу загинуло 39 осіб та 51 був поранений. Серед них переважно діти.

Нагадаємо, в Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і повстанцями-хуситами (прихильниками руху «Ансар Аллах»). У найбільш активну фазу воно перейшло зі вторгненням в березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.

За даними єменського Центру з прав і розвитку, з весни 2015 року в країні було вбито більше 10 тис. мирних жителів, в тому числі майже 2,4 тис. дітей і близько 2 тис. жінок. За той же період поранення дістали 18,5 тис. єменців.