Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW

Американські переговорники запропонували змінити адміністративні кордони двох областей, однак аналітики попередили про ризик

Пропозиція американських переговорників щодо зміни адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей не враховує ширших територіальних претензій російського диктатора Володимира Путіна. Москва прагне використати переговорний процес для закріплення власних вимог, зокрема щодо українських територій, які російські війська фактично не контролюють. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків, американські переговорники запропонували переглянути адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Такий підхід передбачає, що Росія отримає можливість оголосити про встановлення повного контролю над Донбасом без фактичної передачі їй решти територій, які залишаються під контролем України.

Однак експерти ISW застерегли, що подібний механізм не враховує ширших територіальних амбіцій Кремля. Відтак зміна адміністративних кордонів двох областей не гарантуватиме, що Москва відмовиться від подальших претензій на українські землі.

Особливу увагу аналітики звернули на те, що Росія здатна використати будь-які переговори щодо перегляду кордонів у власних інтересах. Зокрема, йдеться про спроби закріпити за собою території, над якими російська армія не встановила фактичного контролю.

В ISW наголосили, що російське військове командування систематично перебільшує результати бойових дій. Москва регулярно повідомляє про нібито захоплення населених пунктів та оточення українських військових, хоча такі заяви не завжди відповідають реальній ситуації на фронті.

Одним із прикладів аналітики назвали заяву Путіна про захоплення Святогірська Донецької області у вересні 2026 року. Російський диктатор стверджував, що його війська встановили контроль над містом, однак фактичне розташування лінії фронту суперечило цим повідомленням.

За даними ISW, українські контратаки відсунули лінію бойового зіткнення більш ніж на 20 км на схід від Святогірська. Таким чином, заяви російського керівництва про контроль над містом не відповідали реальним результатам бойових дій.

Аналітики розглядають подібні повідомлення як складову інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на західні держави. Її мета полягає у формуванні уявлення про значно більші успіхи російської армії, ніж ті, яких вона фактично досягла.

За оцінкою ISW, Москва намагається переконати західних партнерів України в необхідності посилити тиск на Київ, щоб змусити українську сторону погодитися на територіальні вимоги Росії.

Водночас систематичне перебільшення російських військових успіхів створює додаткові ризики для потенційних мирних домовленостей. Зокрема, Кремль здатен використати власні заяви про нібито захоплені населені пункти як аргумент під час визначення майбутніх кордонів.

У такому разі переговори стосуватимуться не лише територій, які російські війська фактично окупували, а й українських земель, контроль над якими Москва лише декларує.

Експерти наголошують, що розбіжності між реальною лінією бойового зіткнення та офіційними заявами російського командування створюють передумови для маніпуляцій під час переговорного процесу.

Зокрема, Росія здатна наполягати на визнанні за нею територій, які залишаються під контролем Сил оборони України, використовуючи перебільшені повідомлення про власні військові досягнення.

Нагадаємо, раніше голова російської делегації на переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський заявив, що Москва не розглядає можливості обміну територіями з Україною. За його словами, Росія погодиться на підписання мирної угоди лише після досягнення власних цілей та на умовах Кремля.