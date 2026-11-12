12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 12 листопада 2026 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

12 листопада у світі відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією та Всесвітній день якості. Православні вшановують пам'ять святого священномученика Йосафата. До кінця року залишається 49 днів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 12 листопада 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з пневмонією (запаленням легень)

Щороку 12 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією. Його започаткували, щоб привернути увагу до небезпеки цього захворювання та необхідності своєчасної діагностики й лікування. Дата також покликана нагадати про важливість профілактики, вакцинації та доступу до медичної допомоги, особливо для дітей і людей із підвищеним ризиком ускладнень.

Всесвітній день якості

Щороку 12 листопада відзначають Всесвітній день якості. Його започаткували для привернення уваги до важливості якості товарів, послуг і виробничих процесів. Дата покликана нагадати, що якість є важливою складовою безпеки, довіри споживачів, ефективності бізнесу та сталого розвитку.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького

12 листопада Східні Католицькі Церкви (зокрема УГКЦ) вшановують пам'ять священномученика Йосафата Кунцевича (бл. 1580–1623). Йосафат народився у Володимирі-Волинському, вступив до василіанського монастиря у Вільнюсі, де прославився як великий подвижник, проповідник та реформатор чернечого життя.

У 1617 році він став архієпископом Полоцьким. Святий Йосафат був ревним прихильником Берестейської унії (об'єднання Київської митрополії з Католицькою Церквою). Його діяльність викликала сильний спротив, і 12 листопада 1623 року він був убитий противниками Унії у Вітебську. Його мученицька смерть призвела до зміцнення позицій Унійної Церкви, і він був канонізований у 1867 році.

Народні вірування та прикмети

У народі 12 листопада часто називали Передзимником, оскільки цей день знаменував перехідний момент від пізньої осені до ранньої зими.

Якщо вранці густий туман – чекайте на потепління.

Якщо 12 листопада вдарив мороз – зима буде непостійною, з відлигами.

Вітер поривчастий і сильний – до вітряної, суворої зими.

Ввечері яскраво світять зорі – наступні дні будуть холодними.

Традиційно в цей день наші предки звертали особливу увагу на синиць, вважаючи, що приліт цих пташок до оселі обіцяє удачу і швидкі морози.

Що не можна робити

Купувати нове взуття – вважалося, що це може призвести до сварок у родині.

Вирушати в далеку дорогу без нагальної потреби.

Починати важливі справи та ухвалювати поспішні рішення.

Сваритися, лихословити й ображати близьких.

Пліткувати, заздрити та бажати комусь зла.

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Історичні події

1648 рік – по виплаті відкупного козацькі сили знімають облогу Замостя;

1871 рік – у Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький;

1893 рік – в газеті San Francisco Morning Call публікують перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) «Тайфун біля берегів Японії»;

1918 рік –Гетьман України Павло Скоропадський узаконює автокефалію Української Православної Церкви;

1918 рік – Австрія стає республікою;

1922 рік – відкривають Київську картинну галерею;

1925 рік – створюють «Леґію українських націоналістів» на з'їзді представників Українського Національного об'єднання i Союзу Визволення України у Празі;

1967 рік – у Нью-Йорку відбувається Перший Світовий конґрес вільних українців;

1992 рік – починаючи від 23-ї години припиняють функціонування рубля у грошовому обігові на території України;

2009 рік – в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбувається академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День україномовної преси;

2014 рік – вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова – Герасименко) спускають космічний апарат.

Іменини

День ангела святкують: Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір.