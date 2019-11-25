Арахамія дозволив українцям користуватись Vodafone, який тепер «не російський»



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Давид Арахамія також анонсував ще три великі угоди, однак не назвав компаній-учасників Фото: Лівий берег

МТС піде з українського телеком-ринку, продавши «Vodafone Україна» за $734 млн

Після продажу МТС (Росія) азербайджанській телекомунікаційній компанії Bakcell мобільного оператора «Vodafone Україна» він стане єдиним мобільним оператором в Україні без російського капіталу, вважає глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. І тому, на його думку, «тепер ним можна користуватися».

«Перша угода за 90 днів - $734 млн і мінус один російський оператор зв'язку в країні. Тепер можна користуватися Vodafone. Єдиний мобільний оператор в країні без російського капіталу», - написав він у понеділок у соцмережах.

Арахамія також анонсував ще три великі угоди, однак не назвав компаній-учасників.

«У пайплайні ще три угоди загальною вартістю $1,4 млрд. Не впевнений, що встигнемо закрити в цьому році, але не перемикайтеся», - зазначив нардеп.

ПАТ «МТС» підписало з компанією ТОВ Telco Solutions and Investments (підконтрольна азербайджанській телекомунікаційній компанії Bakcell, яка входить до групи компаній NEQSOL Holding) юридично зобов'язальну угоду про продаж її телекомунікаційного бізнесу в Україні.

Акціонери російської компанії за підсумками угоди отримають спецдивіденди.

Як зазначено в повідомленні NEQSOL, у рамках угоди МТС через свою 100-відсотково дочірню компанію Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продає 100% частку в компанії Preludium B.V. (Нідерланди), єдиному акціонері ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ «Vodafone Україна»), за $734 млн, у т.ч. відкладений платіж на суму близько $84 млн.

Купівля компанії в Україні фінансується переважно за рахунок ресурсів від міжнародних фінансових структур.

«Зміна власника не вплине на операційну діяльність «Vodafone Україна». Компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone і виконувати всі зобов'язання перед співробітниками, клієнтами та партнерами», - наголошують у NEQSOL.

Передання акцій відбудеться найближчим часом.

«Компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone. Усі тарифні плани, послуги та сервіси, а також договори й інші зобов'язання компанії є актуальними та продовжують діяти», - повідомили в пресслужбі «Vodafone Україна», пише «Інтерфакс-Україна».

Мобільний оператор також підтвердив інформацію про те, що зміна власника не вплине на його операційну діяльність, надання послуг клієнтам, взаємодію з партнерами, постачальниками та контрагентами.