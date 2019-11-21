Скандал зі зґвалтуванням: Арахамія заявив, що Іванісов має скласти мандат



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Роман Іванісов зґвалтував із друзями неповнолітню в 1995 році, - вирок суду

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відреагував на публікацію вироку Іванісову

Нардеп від «Слуги народу» Роман Іванісов після публікації вироку і указу про помилування за зґвалтування повинен добровільно скласти мандат. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія, пише РБК-Україна.

За словами Арахамії, оприлюднені юристом Андрієм Портновим документи виглядають справжніми.

«Зараз немає сумнівів, що ця інформація достовірна. Тому що вона йде з декількох ЗМІ. Якщо вона достовірна, то будемо наполягати. будемо на нього чинити якийсь громадський тиск. Законного механізму немає, щоб він склав мандат. Але думка всіх однопартійців - він повинен здати мандат», - заявив Арахамія.

Він також додав, що той факт, що в 1996 році президент України Леонід Кучма вже через кілька місяців після вироку помилував Іванісова не вплине на рішення фракції про виключення його.

«Це жодним чином не вплине. З фракції ми його точно виключаємо. Тут не може бути жодних додаткових умов», - зазначив Арахамія.

Відповідаючи на питання, чи пройдуть додаткові перевірки нардепів «Слуги народу» через ситуацію з Іванісовим, він пояснив, що не знає дієвих способів це зробити.

«Ми запитували інформацію про довідки по реєстрам. В реєстрах, якщо перевірити, ніяк ці дані не відображено...А яким чином перевіряти депутатів? Який може бути засіб перевірки? Я просто не знаю, яким чином цю інформацію отримали. Ми можемо перевіряти тільки тими можливостями, які у нас є. А ці можливості - перевірка реєстрів», - додав глава фракції.

Нагадаємо, на тлі скандалу Іванісов сам вийшов з «Слуги народу» після звинувачень у судимості. За його словами, він пішов на такий крок, щоб не ставити під удар репутацію всієї фракції.

Як повідомлялось, ексзаступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов опублікував вирок щодо «слуги народу» Іванісова1996 року.

У тексті вироку йдеться, що у 1994 році Іванісов, коли йому було 17 років, із трьома однолітками вночі пограбували автомобіль «Запорожець» в смт Куйбишеве в Запорізькій області.

Через кілька місяців після цього, в ніч на 14 вересня 1995 року друг депутата Роман Комиса, виконуючи доручення батька відігнати службовий автомобіль ГАЗ 31029 на стоянку, не послухався його.

Замість цього він зібрав трьох друзів і поїхав кататися.

Увечері вони зустріли двох дівчат на дорозі.

Одну з них Іванісов із другом заштовхали на заднє сидіння своєї машини.

Це була неповнолітня Онищенко, другій дівчині вдалося втекти.

Онищенко просила її відпустити до маленької дитини додому, але зловмисники погрожували вивезти її в Ростов чи Маріуполь.

Компанія виїхала в поле, де вони по черзі згвалтували дівчину.

Іванісов ґвалтував передостаннім і зробив це у збоченій формі.

«Потім намагався згвалтувати Онищенко, але зробити це не зміг через відсутність ерекції», - сказано у вироку.

Після зґвалтування вони залишили дівчину в полі, а самі втекли на автомобілі, незабаром їх затримали на залізничному переїзді.

На суді Іванісов визнав свою провину за ч.2 ст.118 (групове задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу, а за ст. 117 (зґвалтування) він заперечував свою провину.

Вирок було винесено 21 березня 1996 року Пологівським районним судом Запорізької області України.

Фігурант був визнаний винним в скоєнні злочинів, передбачених:

- ст.ст.17, 117 ч.3 КК України (1960 року), - замах на зґвалтування, вчинене групою осіб;

- ст. 118 ч.2 КК України (1960 року), - задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб).

Засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі (обласний суд знизив покарання до 2 років 6 місяців).