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    Технології

    Антимонопольний комітет дозволив азербайджанській компанії придбати Vodafone Україна

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    Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн українських абонентів - Антимонопольний комітет дозволив азербайджанській компанії придбати Vodafone Україна
    Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн українських абонентів

    ТОВ Bakcell (Баку, Азербайджан) матиме понад 50% голосів у вищому органі управління Vodafone

    Антимонопольний комітет України 24 жовтня надав дозвіл ТОВ Bakcell (Баку, Азербайджан) на опосередковане придбання акцій компанії Preludium B. V (Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

    Це дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone», — повідомили у Комітеті.

    Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн абонентів. Чистий прибуток компанії в 2018 році склав 1,8 млрд грн. Компанія входить до групи МТС (через дві проміжних юрособи — люксембурзьку Allegretto Holding S.a.r.l. і нідерландську Preludium B.V.), у якій мажоритарним акціонером є бізнесмен Володимир Євтушенков.

    Bakcell була заснована в 1994 році, її мережа складається з понад 7,5 тис. Базових станцій і охоплює 93% території (виключаючи окуповані) і 99% населення Азербайджану. Bakcell забезпечує надання послуг швидкісного мобільного інтернету 4G у всіх регіонах країни.

    Як повідомлялося 11 жовтня, Азербайджанська компанія купить Vodafone Ukraine. 

    До слова, також купівлею Vodafone цікавився азербайджанський оператор Azercell.

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