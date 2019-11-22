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    Арахамія піде на допит в НАБУ

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    Керівник фракції &laquo;Слуга народу&raquo; Давид Арахамія зібрався на допит&nbsp; - Арахамія піде на допит в НАБУ
    Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зібрався на допит 

    Нардеп заявив, що у нього є повістка і він з адвокатом піде в НАБУ давати свідчення

    Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що збирається на допит в Національне антикорупційне бюро у справі про хабарництво серед народних депутатів. Про це він сказав в ефірі програми «Право на владу» в ефірі «1+1».

    Арахамія заявив, що у нього є повістка і він піде в НАБУ давати свідчення.

    «Я йду в НАБУ. Мені вчора дорікали: «Арахамія щось сказав в ефірі, нікуди не пішов». У мене є повістка, я йду з адвокатом в НАБУ давати ці свідчення. Тобто процес іде», - зазначив голова фракції «Слуга народу».

    Нагадаємо, минулої п'ятниці п'ятницю фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороходп'ятницю фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

    ід час засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

    У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.

    До відома, спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував ситуацію навколо депутатки Скороход. Голова Ради підкреслив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні.

    У своїй заяві 14 листопада Скороход зізналася, що їй у фракції фактично затискають рот, і переслідують її і чоловіка за її позицію. Примітно, що фракція «Слуга народу» не давала їй слово і нардепи з Батьківщини і ОТЗЖ поступилися їй свою чергу для виступу.

    Мажоритарник «Слуги народу» Антон Поляков у своєму Telegram-каналі підтвердив справедливість звинувачень Анни Скороход.

    Тепер Антону Полякову «Слуги народу» інкримінують неетичну поведіку всередині фракції «Слуга народу», а саме розповсюдження недостовірної інформації.

     Читайте також статтю:
    Верховна Рада депутат НАБУ хабар допит Давид Арахамія фракція Анна Скороход Антон Поляков
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