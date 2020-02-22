Арахамія пояснив, як попав на «Битву екстрасенсів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Давид Арахамія на шоу «Битва екстрасенсів»

Нардеп начебто хотів на собі перевірити, скільки людей насправді дивляться це шоу

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, як став гостем на шоу «Битва екстрасенсів».

«Я не знаю, чому це викликало такий (резонанс. - ред.). Це ж публічна інформація, відкрита. Був сюжет десь півтора чи два роки тому. Що мене привабило? Цікавість... Люди зателефонували, кажуть: «Хочемо Вас запросити в якості гостя», - сказав нардеп в ефірі каналу Zik.

Арахамія заявив, що ніколи цієї передачі не дивився, але тоді йому хотілося перевірити, скільки людей насправді дивляться це шоу, тому що «вони сказали, що це друге за популярністю шоу в країні».

«Ніхто не попереджав, прийшов і знявся там в якості гостя. А потім кілька сотень моїх друзів, які ніколи б не визнали, що вони це дивляться, говорили, що мене бачили в «Битві екстрасенсів», - розповів Арахамія.

Раніше стало відомо, що Арахамія знімався в телешоу «Битва екстрасенсів». Учасниця програми назвала Давида Арахамію мільйонером. І той розповів, як «розбагатів».

Зауважимо, що напередодні міністр культури Володимир Бородянський заявив, що завдяки телешоу «Битва екстрасенсів» було розкрито багато кримінальних справ. Міністр не вважає проєкт дезінформацією, адже «тут людина або вірить, або не вірить». При цьому Бородянський погодився з журналістом, що в програмі ніде не сказано, що це документалістика чи постановка.

До слова, «Битва екстрасенсів» виходить на телеканалі СТБ, де Бородянський працював то того, як став міністром.

До слова, раніше стало відомо, що прем'єр Олексій Гончарук в юності знімався в масовці на телешоу.