Рада просить Зеленського накласти мораторій на кодування телеканалів на супутнику



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З 28 січня через супутник телеглядачі безкоштовно не можуть дивитися 23 телеканали, що належать чотирьом медіахолдингам

Запит ініціював депутат від «Слуги народу»

Верховна Рада підтримала запит депутата від «Слуги народу» Миколи Задорожнього до президента щодо запровадження мораторію кодування супутникового телевізійного сигналу українських телеканалів.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

За підтримку запиту Миколи Задорожнього щодо запровадження мораторію кодування каналів на супутнику проголосували 210 народних депутатів.

За направлення запиту до президента України – 255 народних депутатів:

«Слуга народу» – 184,

«Опозиційна платформа – За житя» – сім,

«Європейська солідарність» – 16,

«Батьківщина» – 13,

«За майбутнє» – сім,

позафракційні – 12,

«Голос» – 14,

«Довіра» – два.

Варто зазначити, що голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, почесний президент «1+1 медіа» Олександр Ткаченко не голосував за направлення запиту.

Група «1+1 медіа» вже випустила заяву, де просить президента заслухати аргументи також з боку медіагруп, правовласників, супутникових платформ і всіх зацікавлених сторін шляхом відкритого обговорення.

«Просимо не маніпулювати політиків і громадських діячів питанням національної інформаційної безпеки, адже саме відкритий супутник є неконтрольованим способом трансляції каналів і доступу громадян до російських каналів», - зазначили в «1+1 медіа».

Раніше повідомлялося,що в Україні медіахолдинги почали кодувати свої телеканали. Це робиться на вимогу Євросоюзу, щоб не порушувати норми і закони ЄС, де супутникові канали доступні тільки в складі спеціальних пакетів.

З 28 січня через супутник телеглядачі безкоштовно не можуть дивитися 23 телеканали, що належать чотирьом медіахолдингам.

У лютому стало відомо, що ще 10 українських телеканалів, які не входять до медіагруп, найближчим часом можуть закодувати свій супутниковий сигнал.