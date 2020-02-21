Арахамія знімався у шоу «Битва екстрасенсів» (відео)



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Учасниця шоу повинна була знайти серед кількох чоловіків у залі мільйонера, а ним виявився Арахамія

Раніше українці знайшли відео, де юний прем’єр-міністр знімається на телешоу в масовці

Голова фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія знімався у телешоу «Битва екстрасенсів» на телеканалі СТБ. Він брав участь у програмі як гість, а не як учасник з екстрасенсорними здібностями.

Відео з Арахамією на «Битві екстрасенсів» опублікувала в мережі одна з учасниць шоу Анна Арджеванідзе.

За правилами випробування, учасниця шоу повинна була знайти серед кількох чоловіків у залі мільйонера. Цим мільйонером виявився саме Арахамія, якого у програмі представили як Девіда Брауна. А учасниця, яка вказала на нього, перемогла у шоу.

«А людина з великим серцем, з мільйонами – це ви. А вам воздається за те, що ви допомагаєте комусь. Я бачу вашу допомогу», – сказала учасниця шоу, звертаючись до Арахамії.

Тоді майбутній «слуга народу» розповів, що заснував один з найбільших волонтерських фондів в Україні.

«Ми понад 400 мільйонів гривень зібрали і допомогли армії, сім'ям загиблих. Справді, правий екстрасенс. Якщо ти допоміг комусь одному, а потім хтось інший допоміг тобі, це якийсь закон Всесвіту», – сказав Арахамія.

Зауважимо, що напередодні міністр культури Володимир Бородянський заявив, що завдяки телешоу «Битва екстрасенсів» було розкрито багато кримінальних справ. Міністр не вважає проєкт дезінформацією, адже «тут людина або вірить, або не вірить». При цьому Бородянський погодився з журналістом, що в програмі ніде не сказано, що це документалістика чи постановка.

До слова, «Битва екстрасенсів» виходить на телеканалі СТБ, де Бородянський працював то того, як став міністром.

До слова, раніше стало відомо, що прем'єр Олексій Гончарук в юності знімався в масовці на телешоу.

У масовці Гончарук брав участь у передачі Про життя на телеканалі Інтер. Зйомки ток-шоу відбулися у 2012 році. На відео можна помітити, як Гончарук сидить в одному з перших рядів студії.



