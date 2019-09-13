Арахамія запевняє, що «турборозгляду» бюджету не буде



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Голова фракції «Слуги народу»: Бюджет - дуже великий документ, дуже важлива справа і треба буде попрацювати над цим належно

Перша версія проєкту державного бюджету на 2020 рік може бути внесена до Верховної Ради наступного тижня, і парламент розглядатиме його відповідно до передбаченої законодавством процедури. Таку думку голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія висловив на брифінгу у п’ятницю, повідомляє «Укрінформ».

«З наступного тижня вони (уряд, – ред.) будуть подавати бюджет, будуть якусь версію бюджету нам показувати. Тому зараз ми не хочемо витрачати їхній час, тому що вони працюють майже в цілодобовому режимі. Якщо ми працюємо в турборежимі, то вони – в мегатурборежимі. Але у нас не буде турборозгляду бюджету – відразу попереджаю, тому що дуже великий документ, дуже важлива справа і треба буде попрацювати над цим належно»,- зазначив Арахамія.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи варто цьогоріч очікувати на ухвалення головного кошторису держави впродовж «бюджетної ночі», політик сказав: «Я думаю, що бюджетних якихось три тижні треба очікувати. Але треба зробити паузу, бо якщо люди зараз в такому режимі попрацювали, а потім в бюджетному ще два тижні, - то це все».

Як повідомлялося, голова ВР Дмитро Разумков під час Погоджувальної ради 9 вересня заявив, що Верховна Рада на пленарному тижні з 17 по 20 вересня планує розглянути питання щодо Державного бюджету на 2020 рік.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує презентувати проєкт держбюджету на 2020 рік у неділю, 15 вересня.