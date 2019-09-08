У Верховну Раду внесли законопроект про перевірку отримувачів пенсій, субсидій, стипендій



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Органи, що здійснюють державні виплати, зможуть приймати рішення щодо припинення або продовження державних виплат

Парламент отримав проект Закону про верифікацію та моніторинг державних виплат. Його подав народний депутат Данило Гетманцев з фракцїї «Слуга народу».

Про це пише «Ліга:Закон».

Під верифікацією законопроект № 1231 розуміє комплекс заходів із збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних. Перевірятимуть інформацію, необхідну для отримання пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Органи, що здійснюють державні виплати, зможуть приймати рішення щодо припинення або продовження державних виплат реципієнтам за результатами опрацювання рекомендацій, наданих органом, що здійснює верифікацію та моніторинг держвиплат. Вони ж будуть здійснювати заходи щодо повернення та/або стягнення сум неправомірно отриманих державних виплат.

Питання верифікації державних виплат – не нове і навіть було предметом розгляду в Конституційному Суді. Так, 11 жовтня 2018 року КСУ визнав неконституційними деякі положення Бюджетного кодексу України, які давали Мінфіну право отримувати інформацію, що містить персональні дані. Але завдяки Закону № 2621, що запрацював із 01.01.2019 р., Мінфін знову отримав право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Зараз здійснення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат регулює Порядок № 136. За інформацією Урядового порталу протягом 2018 року за результатами верифікації підтверджено до повернення в бюджет неправомірно призначених державних виплат на загальну суму понад 50 млн грн.

Нагадаємо, «Слуги народу» хочуть суттєво розширити повноваження фіскальних органів.

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