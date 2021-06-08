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    Арешт активістки в Росії: Забужко розповіла, до чого тут найважливіший роман ХХ століття

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    Оксана Забужко провела дуже влучні паралелі - Арешт активістки в Росії: Забужко розповіла, до чого тут найважливіший роман ХХ століття
    Оксана Забужко провела дуже влучні паралелі
    Фото з відкритих джерел

    Оксана Забужко звернула увагу на те, що про Дар’ю Полюдову не пишуть світові ЗМІ та на її захист не створюють комітетів

    Нещодавно в Росії заарештували ліву активістку Дар’ю Полюдову з Кубані та засудили до шести років таборів за одиночні пікети та відверті заяви в соціальних мережах. Жінка завжди виступала проти російської агресії на сході України та окупації Криму. Вона підтримувала Сенцова і Кольченка, коли вони сиділи в російських тюрмах.

    Знана українська письменниця порівняла цю історію з романом Джорджа Орвелла «1984».

    «Сьогодні день народження Орвелового «1984»: один із найважливіших романів ХХ-го ст. вийшов у світ 72 років тому, 8 червня 1949 р. Якийсь час (у наївні 1990-ті) здавалося, що це «про минуле». Аж ні», написала на своїй сторінці у Facebook Оксана Забужко.

    Письменниця не стримувала свого обурення: «За пост у мережі, за фразу у вуличній розмові (хтось підслухав і доніс!), фактично ж за громадянську активність, зокрема й за протест проти розв'язаної війни з Україною. Шість, повторюю, років!»

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    Арешт активістки в Росії: Забужко розповіла, до чого тут найважливіший роман ХХ століття
    Арешт активістки в Росії: Забужко розповіла, до чого тут найважливіший роман ХХ століття
    Арешт активістки в Росії: Забужко розповіла, до чого тут найважливіший роман ХХ століття
    Арешт активістки в Росії: Забужко розповіла, до чого тут найважливіший роман ХХ століття

    Оксана Забужко звернула увагу на те, що про Дар’ю Полюдову не пише світова преса, на її захист не створюють комітетів, і на вулиці європейських міст не виходять демонстрації з вимогою її звільнити.

    «Тому що диктатура це в Білорусі, не переплутайте. А значить, і «канонічні» політв'язні можуть бути тільки там. Люди впізнають тільки те, що їм уже назвали. Орвел розгледів багато, але не все. Звідтоді тоталітаризм значно, значно просунувся. Але «1984» з олівчиком лектура все ще обов'язкова: базова. І в школі має вивчатися так, щоб прошивка лишалась на все життя», резюмувала українська письменниця.

    Додамо, що в Росії силовики із самого ранку 21 квітня прийшли до активістів і журналістів в різних містах країни. Це сталося перед всеросійської акцією протесту на підтримку Олексія Навального.

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    Теги: Росія арешт активісти
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    Арешт активістки в Росії: Забужко розповіла, до чого тут найважливіший роман ХХ століття