Арешт активістки в Росії: Забужко розповіла, до чого тут найважливіший роман ХХ століття

Оксана Забужко звернула увагу на те, що про Дар’ю Полюдову не пишуть світові ЗМІ та на її захист не створюють комітетів

Нещодавно в Росії заарештували ліву активістку Дар’ю Полюдову з Кубані та засудили до шести років таборів за одиночні пікети та відверті заяви в соціальних мережах. Жінка завжди виступала проти російської агресії на сході України та окупації Криму. Вона підтримувала Сенцова і Кольченка, коли вони сиділи в російських тюрмах.

Знана українська письменниця порівняла цю історію з романом Джорджа Орвелла «1984».

«Сьогодні день народження Орвелового «1984»: один із найважливіших романів ХХ-го ст. вийшов у світ 72 років тому, 8 червня 1949 р. Якийсь час (у наївні 1990-ті) здавалося, що це «про минуле». Аж ні», – написала на своїй сторінці у Facebook Оксана Забужко.

Письменниця не стримувала свого обурення: «За пост у мережі, за фразу у вуличній розмові (хтось підслухав і доніс!), фактично ж – за громадянську активність, зокрема й за протест проти розв'язаної війни з Україною. Шість, повторюю, років!»

Оксана Забужко звернула увагу на те, що про Дар’ю Полюдову не пише світова преса, на її захист не створюють комітетів, і на вулиці європейських міст не виходять демонстрації з вимогою її звільнити.

«Тому що диктатура – це в Білорусі, не переплутайте. А значить, і «канонічні» політв'язні можуть бути тільки там. Люди впізнають тільки те, що їм уже назвали. Орвел розгледів багато, але не все. Звідтоді тоталітаризм значно, значно просунувся. Але «1984» з олівчиком – лектура все ще обов'язкова: базова. І в школі має вивчатися так, щоб прошивка лишалась на все життя», – резюмувала українська письменниця.

Додамо, що в Росії силовики із самого ранку 21 квітня прийшли до активістів і журналістів в різних містах країни. Це сталося перед всеросійської акцією протесту на підтримку Олексія Навального.

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