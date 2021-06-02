У Росії заарештували опозиційного політика Дмитра Гудкова

Гудкова звинуватили у несплаченій в 2015 році оренді

У Росії до ексдепутата Держдуми, опозиціонера Дмитра Гудкова прийшли з обшуками. Про це він повідомив в Тelegram.

Обшуки провели також у його колишнього помічника Олександра Соловйова і начштабу Віталія Венідіктова.

«Напевно, ми повинні потрапити в Книгу рекордів Гіннеса: за день 10 обшуків. Більше 140 співробітників (тільки на дачі – 37, ще майже 60 в Москві на квартирах, 15 в офісі в Коломні, не знаю скільки у Ірини, бухгалтерки, в офісі Москві. Не менш 10 у Соловйова і Венедиктова (кожного)», – розповів батько Дмитра, політик Геннадій Гудков.

Незабаром стало відомо, що Дмитра Гудкова заарештували. Він став підозрюваним у справі про несплачену оренду.

«Дмитро Гудков заарештований. Він призначений підозрюваним у справі про несплачену в 2015 році оренду, про яку дізнався сьогодні вранці. Просто мстиві і дріб'язкові негідники захопили мою країну і знищують в ній нормальних людей», – повідомив Геннадій Гудков.

Дмитро Гудков – ексдепутат Державної думи, колишній координатор руху «Відкрита Росія», лідер «Партії Змін»

Його батько, Геннадій Гудков також був депутатом Держдуми.

Нагадаємо, що 31 травня, російського опозиціонера, колишнього виконавчого директора правозахисної організації «Відкрита Росія« Андрія Пивоварова «зняли» з літака в аеропорту «Пулково» під Петербургом і затримали.