Арестович про близькі до Медведчука канали: Вони не вороги, ми вітаємо їхню професійну діяльність

ам дуже підготовлені люди, їх так просто не впіймаєш

Олексій Арестович: Т ам дуже підготовлені люди, їх так просто не впіймаєш

Радник голови Офіса президента заявив, що ці канали є представниками українських ЗМІ, які працюють згідно з законом

Спікер делегації України в Тристоронній контактній групі, позаштатний радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що близькі до Віктора Медведчука телеканали «не є ворогами». Про це Арестович заявив в ефірі Громадського радіо.

На питання ведучої, чи концентрація в руках людей, близьких до Віктора Медведчука, «трьох каналів, які дають досить спірну інформацію, є загрозою національній безпеці», Арестович відповів:

«Ми маємо відповісти на їхнє інформування населення нашим інформуванням – чітким, системним, пояснювати народу, що відбувається. Я намагаюсь зробити таке інформування системним, послідовним ... Вони не є нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють згідно з законом. Ми вітаємо їхню професійну діяльність. Інша справа, що деякі особи, користуючись їхніми можливостями, доносять викривлену, перекручену або упереджену інформацію», - сказав Арестович.

Арестович був призначений радником голови Офісу президента Андрія Єрмака 1 грудня. На цій посаді він відповідатиме за комунікації у сфері національної безпеки та оборони.

З народним депутатом і лідером «ОПЗЖ» Віктором Медведчуком (який є кумом президента РФ Володимира Путіна) пов’язують канали «112 Україна», «News One» та «ZІК». За даними моніторингу ЗМІ, ці телеканали часто поширюють проросійську дезінформацію.

На виборах до Верховної Ради у 2019 році проросійська «ОПЗЖ» посіла друге місце після «Слуги народу», отримавши 13,05% голосів виборців. Наразі фракція «ОПЗЖ» складається з 44 нардепів.